CHP'li tosuncuk Saim Diken mağdurları savcılığa koştu! 1 milyarlık vurgun ortaya çıktı

CHP'li Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koştu. Diken'e para kaptıran mağdurlar, savcılığa başvurarak dolandırıldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diken hakkında başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. Diken'in yurtdışından ucuza altın getirdiği, burada yüklü miktarda kârla sattığı ve işlettiği para sonrası faizi mağdurlara anapara ile verme iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.
"PARALARI ÇALIŞTIRDIM"
Savcılık tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan Saim Diken, aile dostlarından ve yakın çevresinden para toplayarak çalıştırdığını ve 3 ayda bir kâr dağıttığını öne sürdü. Diken, "Benden şikâyetçi olan mağdurların paralarını işlettim ve kâr adı altına aldığım parayı fazlasıyla iade ettim. Kimseyi dolandırmadım" diyerek kendisini savundu.
Fotoğraf: Diken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile...
"600 BİN LİRA VERDİK"
Mağdur isimlerden özel bir bankada müdür olan Bayram Göbel, "Kendisine güvendim. Yurtdışından altın getirdiğini ve yurtiçinde satarak büyük paralar kazandığını, istersem bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Ben 100 bin lira, kardeşim Elem Göbel yarım milyon lira verdi. Bunun karşılığında bize senet imzalayarak vermişti. Bir süre sonra paramızı geri istedik, paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi. Hatta özel bir bankanın sahibinin kendisine 4 milyon Euro verdiğini, o paradan da faiz alacağımızı söylemişti. Biz ondan da vazgeçmemize rağmen bize paramızı iade etmedi" dedi.