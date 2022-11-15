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    • 15.11.2022 09:15
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    İBB borç batağına saplandı! İSPARK'ın iflası istenebilir

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi borç batağına saplandı. Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporuna göre İSPARK iflasın eşiğinde... İSPARK'ın da geçen yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiği ve aktif toplamının, borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde iflasını isteyebileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

    İflasa park etti

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirafklerinden İSPARK iflasın eşiğinde!

    İBB'nın sayıştay raporunda, idarenin 2021'de faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarının, yasal sınırın üzerinde gerçekleştiği bulgusuna rastlandı.

    İBB 51,4 MİLYAR BORÇLANDI
    Raporda 2020 yılı net bütçe geliri 19.7 milyar TL olan İBB'nin, yeniden değerleme oranlaması ile birlikte ulaştığı 21.5 milyar TL'nin 1.5 katı olan 32.3 milyar TL'lik tutarı da aşarak 51.4 milyar TL borçlandığı görüldü.

    Raporda mevzuat kapsamında belediyenin borçlanma sınırına riayet etmesi ve mevcut borç stoku tutarının, borçlanma sınırının altına çekilene kadar yeni bir borçlanmaya gidilmemesi gerektiğine yer verildi.

    İSPARK'IN İFLASTI İSTENEBİLİR
    İBB iştiraki İSPARK'ın da geçen yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiği belirlendi. İSPARK denetim tespitine ilişkin yaptığı savunmada, pandemi nedeniyle müşteri sayısında düşüşü işaret etti.

    Ancak Sayıştay raporunda, "Sermayedeki eriyişin pandemi ilanı öncesi dönemde 2019 sonu itibarıyla gerçekleşen 34 milyon 559 bin 727,43 TL dönem zararı ile başladığı görülmektedir. Dolayısıyla koronavirüs salgınının şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte, meydana gelen zararları doğrudan salgın tedbirlerine bağlamak da mümkün değildir" denildi.

    Ayrıca İSPARK'ın aktif toplamının, borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde iflasını isteyebileceği kaydedildi.
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    İflasa park etti
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