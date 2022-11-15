İBB borç batağına saplandı! İSPARK'ın iflası istenebilir

İSPARK'IN İFLASTI İSTENEBİLİR

İBB iştiraki İSPARK'ın da geçen yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiği belirlendi. İSPARK denetim tespitine ilişkin yaptığı savunmada, pandemi nedeniyle müşteri sayısında düşüşü işaret etti.

Ancak Sayıştay raporunda, "Sermayedeki eriyişin pandemi ilanı öncesi dönemde 2019 sonu itibarıyla gerçekleşen 34 milyon 559 bin 727,43 TL dönem zararı ile başladığı görülmektedir. Dolayısıyla koronavirüs salgınının şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte, meydana gelen zararları doğrudan salgın tedbirlerine bağlamak da mümkün değildir" denildi.

Ayrıca İSPARK'ın aktif toplamının, borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde iflasını isteyebileceği kaydedildi.