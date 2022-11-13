İBB'ye bağlı İSPARK iflasın eşiğinde! Sayıştay raporu on milyonlarca liralık zararı ortaya koydu

Sayıştay 2021 yılı mali denetim raporunu yayınladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'a ilişkin hazırlanan rapor gerçeği ortaya çıkardı.

Megakentin birçok noktasında otoparkları bulunan, bazı ana arterlerde de ücretli park hizmeti sunan İSPARK'ın geçtiğimiz yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiği belirlendi.

Öte yandan raporda sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiğinin altı da çizildi.