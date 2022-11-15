50 ilde ’Girdap’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar var!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesi yapılan tespitler doğrultusunda, nitelikli dolandırıcılık suçları, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik; ülke genelinde 50 ilde sabah saatlerinde Nitelikli Dolandırıcılık ve Mali Suçlar kapsamında Girdap Operasyonu gerçekleştirildi.





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