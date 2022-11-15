Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2022 09:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 09:15
    ABONE OL

    50 ilde 'Girdap' operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar var!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "50 ilde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'parada sahtecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 264 şüpheliye yönelik 'Girdap' operasyonu gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    50 ilde ’Girdap’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar var!

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesi yapılan tespitler doğrultusunda, nitelikli dolandırıcılık suçları, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik; ülke genelinde 50 ilde sabah saatlerinde Nitelikli Dolandırıcılık ve Mali Suçlar kapsamında Girdap Operasyonu gerçekleştirildi.


    Ayrıntılar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alham Albashir saldırıya nasıl hazırlandı?
    Haberler Güncel 50 ilde 'Girdap' operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar var!
        SON DAKİKA