Fondaş TELE 1'in terör kokan algısı karşılık bulmadı! Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan: Eleştiriler adaletli değil!

Adil Serdar Saçan yayın konuğu olduğu Tele 1'de terör saldırılarının görüntülerinin engellenmesi ve devamının geleceğine ilişkin terör propagandasına ilişkin sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.
TERÖRÜN HOŞUNA GİDECEK ÇANAK SORULAR SORULDU
Tele 1'de Taksim İstiklal'deki saldırıya ilişkin internette saldırı görüntülerinin yayınlamasına engel gelmesi ve terör örgütü başta olmak üzere birçok terör destekçisinin korku ortamı propagandasıyla saldırıların devamının geleceğine dair çıkışları soruldu.
"YAYIN YASAĞI DOĞRU; ABD'DE BU TÜR SALDIRILARDA TEK KARE YAYINLAYAMAZSINIZ"
Tele1 yayın konuğu İstanbul Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan söz konusu sorulara "Amerika'da bu tür hiçbir kare basında yer almıyor. Bir kare bile basında yer almıyor. Bizde de öyle olmalı. Özgürlük sınırsız kullanılmamalı. Burada bence doğru yapılmıştır. Yani sınırlama getirilmesi burada doğrudur" dedi.