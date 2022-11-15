Fondaş TELE 1'in terör kokan algısı karşılık bulmadı! Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan: Eleştiriler adaletli değil!

"TERÖRE KARŞI GEÇMİŞTEKİ GİBİ DEĞİLİZ"

Saçan şöyle devam etti;

"O dönemle bu dönem arasında müdahaleler açısından eylemlerin önlenebilirliği açısından oldukça gelişmiş bir istihbarat ve terörle mücadele ağımızın olduğunu görüyorum. Eylemin ötesi olacağı sözlerine endişelerine katılmıyorum. O dönemle bu dönem arasında bir kere dediğim gibi emniyet ve istihbarat birimlerinin toparlanması ile ilgili ciddi bir problem vardı. Şimdi onu da aşmış görünüyoruz. Ben aynı sorunların yaşanacağını düşünmüyorum.