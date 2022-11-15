İstanbul’daki patlama sonrası 50 KİŞİİYE GÖZALTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.
İSTANBUL'DA PATLAMA SONRASI GÖZALTINA ALINANLAR KİMLER?
Saldırıyla ilgili soruşturma derinleşirken terör saldırısını gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.
AĞAÇLAR KALDIRILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldüğü patlama sonrasında caddedeki ağaç ve beton saksıları kaldırdı. Kaldırma kararını İstanbul Valiliği verdi. Valilik de kararı güvenlik tedbirleri diyerek gerekçelendirdi. Çalışma için gece boyunca İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı. İBB ekipleri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü. Kaldırma çalışmaları sabaha kadar sürdü. İşlerin bitmesinin ardından İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan hemen sonra da beton saksılardaki bankalar sökülmüştü. Caddedeki bank ve saksıların güvenlik zafiyeti doğurduğu iddia ediliyor.