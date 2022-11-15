İstanbul’daki patlama sonrası 50 KİŞİİYE GÖZALTI

İSTANBUL'DA PATLAMA SONRASI GÖZALTINA ALINANLAR KİMLER?

Saldırıyla ilgili soruşturma derinleşirken terör saldırısını gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.