Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2022 11:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 11:49
    ABONE OL

    İstanbul'daki patlama sonrası 50 KİŞİYE GÖZALTI || Taksim İstiklal gözaltına alınanlar kimler, uyrukları nedir?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu durumu ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında İstanbul'Daki patlama sonrası göz altına alınanlar yer alıyor. Çantayı banka koyan teröristin yakalnmasıyla gözaltı sayısında artış devam ediyor. İşte gözaltına alınanların kimlikleri ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    İstanbul’daki patlama sonrası 50 KİŞİİYE GÖZALTI

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

    İSTANBUL'DA PATLAMA SONRASI GÖZALTINA ALINANLAR KİMLER?

    Saldırıyla ilgili soruşturma derinleşirken terör saldırısını gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.

    AĞAÇLAR KALDIRILDI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldüğü patlama sonrasında caddedeki ağaç ve beton saksıları kaldırdı. Kaldırma kararını İstanbul Valiliği verdi. Valilik de kararı güvenlik tedbirleri diyerek gerekçelendirdi. Çalışma için gece boyunca İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı. İBB ekipleri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü. Kaldırma çalışmaları sabaha kadar sürdü. İşlerin bitmesinin ardından İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan hemen sonra da beton saksılardaki bankalar sökülmüştü. Caddedeki bank ve saksıların güvenlik zafiyeti doğurduğu iddia ediliyor.

        HAİN SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Olayın faili Suriye uyruklu Ahlam Albashır, Küçükçekmece'de saklandığı adreste yakalandı. Kadının militan, eylemi terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin talimatıyla gerçekleştirdiğini itiraf etti. Zanlının sorgusu sürerken saldırıyı nasıl planladığı ortaya çıktı. İşte detaylar: Ahlam Albashır, Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi, 4 ay önce B. isimli bir şüpheliyle İstanbul'a geldi ve Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kalmaya başladı. Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçındı. B. ile birlikte kamufle olmak amacıyla 4 ay boyunca bir tekstil atölyesinde çalıştı. Dün de saldırıyı gerçekleştirdi.

        BOMBA ZAMAN AYARLI

        Yakalandıktan sonra sorgusunda örgüt tarafından özel istihbarat ajanı olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashır "Eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldım. İstanbul'da kaldığım süre boyunca örgütün merkeziyle irtibatımı, evinde kaldığım diğer şüpheliler sağladı. Olay günü Aynularab'daki merkezden verilen emirle harekete geçtim. B. ile beraber Beyoğlu'na gittim. Bombayı yerleştirdiğim bankta bir süre oturdum. Zaman ayarlı bombanın patlamasına kısa bir süre kala oradan uzaklaştım" dedi.

        SALDIRGAN İÇİN İNFAZ EMRİ VERİLDİ

        Öte yandan, polis ekiplerinin, saldırının öncesinde ya da hemen sonrasında Albashır'dan ayrıldığı ve olay yerinden kaçtığını değerlendiren B. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Ayrıca gözaltına alınan bazı zanlıların sorgusunda, örgütün Ahlam Albashır'ı yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırmaları ve orada infaz etmeleri yönünde emir verdiği ortaya çıktı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi!
        Haberler Güncel İstanbul'daki patlama sonrası 50 KİŞİYE GÖZALTI || Taksim İstiklal gözaltına alınanlar kimler, uyrukları nedir?
            SON DAKİKA