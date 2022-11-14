Türkiye dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde yapılan bombalı saldırı ile sarsıldı. PKK/PYD tarafından talimat verildiği öğrenilen saldırı nedeniyle 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, onlarca vatandaşımız ise yaralandı. Saldırının ardından incelemeler için trafiğe kapatılan cadde, bugün yeniden açıldı.
SAKSI DİBİ OTURMA ALANLARI SÖKÜLDÜ
Saldırıda kullanılan bombanın İstiklal Caddesi'nde bulunan oturma alanlarına konulması nedeniyle, cadde boyunca dizili olan oturma alanları Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından söküldü.
İMAMOĞLU SAKSILARIN DERDİNE DÜŞTÜ
Dün bombalı saldırının gerçekleştiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölge esnafı "Daha önce çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bütün esnaf ağaçların kaldırılmasını istedik" dedi.
İmamoğlu ise bu tepkilere adeta dalga geçer gibi yanıt vererek saksı derdine düştü.