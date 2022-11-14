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    • 15.11.2022 01:23
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    İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda gözaltı sayısı 48'e yükseldi! Terörist Albashır'in evinde arama: İşte ele geçirilenler

    İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    İstiklal’deki kalleş saldırıda gözaltı sayısı artıyor

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.

    Alınan bilgiye göre, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.

    37'Sİ YABANCI UYRUKLU 48 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



    BOMBAYI KOYAN ALÇAK PAKETLENDİ
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.



    Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.
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    Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda gözaltı sayısı 48'e yükseldi! Terörist Albashır'in evinde arama: İşte ele geçirilenler
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