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    • 14.11.2022 23:14
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    Saksıyı çalıştıran uyarıları göz ardı eder miydi? İmamoğlu'nun İstiklal'e koydurttuğu ağaç, bitki ve betonlar saldırı sonrası kaldırılıyor

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'güvenlik açısından sıkıntı doğrabilir' uyarılırını kulak ardı ederek İstiklal Caddesi'ne beton saksılarda ağaç ve bitki koydurttu. 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası caddede bulunan saksılardaki ağaçlar ve bitkilerin kaldırılması için harekete geçildi. Beton saksılar için de daha sonra çalışma yapılacak. Bu durum "Saksıyı çalıştıran uyarıları göz ardı eder miydi?" sorusunu da akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Saksıyı çalıştıran uyarıları göz ardı eder miydi?

    İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

    İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.



    Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.



    TÜM UYARILARA RAĞMEN KOYDURTTU
    Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce güvenlik açısından sıkıntı doğurabileceğine yönelik yapılan uyarıları kulak ardı ederek İstiklal Caddesi'ne beton saksılarda ağaç ve bitki koydurttu.

        İMAMOĞLU SAKSILARIN DERDİNE DÜŞTÜ
        Dün bombalı saldırının gerçekleştiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bölge esnafı "Daha önce çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bütün esnaf ağaçların kaldırılmasını istedik" dedi.

        İmamoğlu ise bu tepkilere adeta dalga geçer gibi yanıt vererek saksı derdine düştü.

        İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada saksıların sökülmesine tepki göstererek, "Kalkıp da saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye ve bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir arada ortak akılla saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.



        İmamoğlu'nun "Saksıları bir arada çalıştırmamız lazım" sözleri sonrası yanında bulunan Murat Ongun'un gülmemek için kendisini zor tuttuğu ve yüzünün görüntülenmemesi için arkasını döndüğü görüldü.

        BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI UYARMIŞTI
        Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu'nu güvenlik açısından sıkıntı doğurabileceği gerekçesiyle uyardığı ortaya çıkarken, İmamoğlu'nun cevabı ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

        'YORULDUĞUNDA BU BANKLARA OTURMASINI DİLİYORUM'
        İmamoğlu, AK Partili Yıldız'a tepki göstererek, "Bir yıla yakındır buradaki süreç, Beyoğlu Belediyesi ile yazışılıyor. Yani yazışmalar yapılıyor. Değişim yapılacağı bilgisi veriliyor vs. Buna duyarsız kalındı. Üzerinden siyaset yapıldı. Bunun üzerine siyaset yapılması, buna bile siyaset yapılması yazık. İlçe Belediye Başkanı'mız, işine odaklandığında başarılı oluyor. İşine odaklandığında, bizimle diyaloğa geçtiğinde birçok sorunun çözüldüğünü gördük. İlçe Belediye Başkanımıza, başka ilçe belediye başkanları gibi yapmamasını, belediye başkanlığına odaklanmasını, hatta yorulduğunda bu banklara oturmasını diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.
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