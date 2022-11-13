Başkan Erdoğan, Kastamonu'dan Kılıçdaroğlu'nu çok sert eleştirdi: Bay Kemal kurusıkı atıyor

Cumhurbaşkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. Zirvesi için Özbekistan'a gitti. Ziyaret dönüşü uçakla gazetecilerle gündemi değerlendirdi. Şunları söyledi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasını kabul ettik. Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını gösterdik.

Liderlere terörle mücadele konusunu hatırlatıyoruz. Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar, kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Amerika'da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız; işte bunu söylerim.

Türkiye'nin dünyada ilk 10 içerisinde yer alması konusunda önümüzdeki engeller kayboluyor. Başbakanlığım döneminde Merkez Bankası'nda döviz rezervi 135-136 milyar dolara kadar çıktı. Şu anda 115-120 milyar dolar civarında. Yani Bay Kemal'in ifade ettiği gibi sıkıntılar söz konusu değil.

Yani ne yaptığı belli değil. Kurusıkı atıyor. Şimdi "Temiz para getireceğim" diyor. Sen kimsin? Hani Londra'ya gidişi eleştiriyordun? Buradan getireceğin parayı kime getireceksin? Sen iş adamı mısın? Senin yanında böyle bir para talebinde bulunan birileri mi var? Parayı kime getiriyorsun? Yani affedersiniz İngiltere'de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler.

Şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri acaba dış krediyi nasıl buluyor? Teminatı kim veriyor? Teminatı veren kişi benim. Eğer teminat verirsek adamlar kredi veriyor. Aksi takdirde vermez. Öyle rakamlar söylüyor ki ve bu rakamları ne İngiliz bankaları verir ne Deutsche Bank verir ne bir başka yer verir.

Her şeyden önce TOGG fabrikasındaki üretim bütünüyle robotik. Araçların bütünü o robotik sistemle üretiliyor. Tabii bunlar ne demeye başladılar? "Bunlar İtalya'da üretiliyor" dediler. Yani bu kadar da ahlaksızlar. Bunları anlamak mümkün değil.