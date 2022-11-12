

Hükümete geldiğimizde ülkemizin sadece 5 şehrinin il merkezi ve 57 yerleşim yerinde doğal gaz vardı. Bugün ise Türkiye'nin 81 il merkezi ve 669 yerleşim yerindeki vatandaşlarımız doğal gaz hizmetinden faydalanıyor. Böylece doğal gaz konforundan faydalanan nüfusun büyüklüğünü 12,5 milyondan 58 milyona çıkardık. Ayrıca 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman aboneliğini yaptırarak bu konfordan faydalanabilme imkanına sahiptir. Bu seviyeye doğal gaz iletim ve dağıtım şebekemize 20 yılda 90 milyar lira yatırım yaparak iletim ve dağıtım şebeke uzunluğumuzu 190 bin kilometreye çıkartarak geldik. Bir başka ifadeyle dünyanın etrafında yaklaşık 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke alt yapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık. Sadece bu yıl doğal gaz iletim ve dağıtımı için toplam 17,5 milyar lira yatırımla 11 bin 750 kilometre yeni hat tesis ediyoruz. İnşallah bu gayretlerimizi doğal gaz konforunu vatandaşlarımızın tamamına ulaştırana kadar sürdüreceğiz.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Tabi doğal gazı bu kadar yaygınlaştırınca yerli kaynaklarımızı da devreye alma mecburiyetimiz çıktı. Uzunca bir süredir devam eden arayışlarımız sonunda nihayet Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından 5'i yerine yerleştirildi. Halen 3 sondaj gemisi, 9 adet ana inşaat ve montaj gemisi iş yüküne göre sayıları 20 ile 30 arasında değişen destek gemisi sahada çalışıyor.

KARADENİZ GAZINI ÖNÜMÜZDEKİ YIL KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ