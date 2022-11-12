Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine "Doğal gaz Verme Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bugün Kastamonumuzun Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide'de yaşayan vatandaşlarımızı doğal gaza kavuşturuyoruz. Bu ilçelerimizdeki tüm vatandaşlarımıza doğal gazın hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı Batı Karadeniz bölgemizde ciddi sel felaketleri yaşadık. Haberi alır almaz milletimizin yaralarını sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devlet olarak bizzat bakanlarımızın koordinasyonunda tüm kurumlarımızla sahaya indik. Hamdolsun kısa sürede ilçelerimizin alt yapılarını büyük ölçüde onardık, insalarımızın yaralarını sardık. Felaketin ardından sahadaki çalışmaları yerinde görmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Bozkurt'a da gelmiştik. Bozkurt'da bize ifade edilen taleplerin başında doğal gaz geliyordu. Hemen orada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza gereken talimatı verdik. Bakanlığımız ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz 14 ay gibi kısa bir sürede 4 ilçemizi de doğal gaza kavuşturdu.
İlçelerimizi doğal gaza kavuşturmak için 85 milyon liralık yatırımla 75,5 kilometre boru hattı döşedik. Vatandaşlarımız da sağolsunlar doğal gaz aboneliği hususunda büyük bir teveccüh göstererek bu hizmete sahip çıktı. Artık Bozkutlu, Abanalı, Cideli, İnebolulu kardeşlerimiz sadece bir düğmeye basarak ısınacak, yemeğini pişirecek, banyosunu yapacak. Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bu bölgemizde soba ile ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler yerini Allah'a şükür doğal gazın temizliğine ve rahatlığana bıraktı.