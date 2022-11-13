İstiklal Caddesi'ndeki patlama hakkında siyasilerden ve dünyadan taziye mesajları
İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 53 kişi yaralandı. Başkan Erdoğan, "Terör kokusu var" açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 8 savcının görevlendirildiğini bildirdi. Türkiye İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ağlarken siyasi isimlerden ve dünyadan taziye mesajları yağdı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki patlamada hayatını kaybedenler için siyasiler ve dünya liderlerinden taziye mesajları geldi.
EMİNE ERDOĞAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
FUAT OKTAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki patlamayla alakalı olarak ilgili tüm kurumların devrede olduğunu ve gerekli tahkikatların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.
FAHRETTİN KOCA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki patlamada yaralananların tedavisinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını hatırlattı.
Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalelerin yapıldığını belirten Koca, "Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
MUSTAFA ŞENTOP
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.
Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun. Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir" ifadelerini kullandı.