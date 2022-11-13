İstiklal Caddesi’ndeki patlama hakkında siyasilerden ve dünyadan taziye mesajları

FUAT OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki patlamayla alakalı olarak ilgili tüm kurumların devrede olduğunu ve gerekli tahkikatların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.