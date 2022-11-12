Semerkant'ta Başkan Erdoğan'dan AB'ye sert mesaj: Gereken cevabı vereceğiz

Gözlemci üye olan Orban kardeşime, Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı kökten gelme bir havayı estiriyor.



Bu mücadeleyi vermek herkesin kârı değil. AB, bizi kapısında 52 yıldır süründürdü, hala aynı şeyi yapıyorlar. Biz de gerektiği zaman, gereken cevabı vereceğiz.



AB'YE 52 YILLIK UYARI

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu zirvesi için Özbekistan'a gitti. Dün, Türk Dünyası Ali Nişanı'nın takdim edildiği Erdoğan, Semerkant'tan dünyaya seslendi. Şu mesajları verdi:

Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aramızdaki işbirliği dayanışma ve ahengi güçlendirmemizin çok daha kritik hale geldiğini görüyoruz.

Ortak coğrafyamız stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Türkiye kendisinin ve bölgesinin enerji arz güvenliğini destek sağlayacak hamlelerini kesintisiz hayata geçiriyor.

Teşkilatımızın uluslararası mecrada görünürlüğünü artırmamız önem arz ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı ile BM gibi uluslararası kuruluşlarda dayanışmamızı güçlendirmeliyiz.

Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek KKTC'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyası olarak bugün düne göre daha güçlüyüz.

AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynısını yapıyorlar. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Biz de onlara gerekene gerektiği zaman da cevabını vereceğiz. Buradan yine aynı şekilde sesleniyorum...