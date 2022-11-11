Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı. Başkan Erdoğan Türk devletleri liderlerine hitap etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bu sene bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü idrak eden tüm dost ve kardeş ülkeleri yürekten kutluyorum. Önemli kararlara imza atacağımız zirvemizin Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Dönem başkanlığını devrettiğim kardeşim Mirziyoyev'e gösterdiği müstesna misafirperverlik için şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Aziz kardeşlerim, ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber, riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aramızdaki iş birliği, dayanışma ve ahengi tüm alanlarda güçlendirmemizin çok daha kritik hale geldiğini görüyoruz.
Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için her türlü gayreti sürdürüyoruz, bunu yaparken, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Güney Kafkasya'daki barış süreci, can Azerbaycan'ın tüm girişimlerine rağmen halen kırılganlığını koruyor. 8 Kasım'da kutladığımız şanlı Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. İlham kardeşimizin şahsında Azerbaycan halkını tekrar tebrik ediyorum. Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız.
TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
Türkiye olarak PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide dahil eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi, sürdürüyoruz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz.
Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. FETÖ'nün bertaraf edilmesi noktasında sizlerle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. 2014 yılından bu yana dünyanın en fazla mültecisine ev sahipliği yapan ülkesizyiz. 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere, yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz.