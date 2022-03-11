Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş hakim karşısında

Sedef Kabaş'ın yargılanmasına İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya Sedef Kabaş ve avukatları ile Kabaş'tan şikayetçi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları katıldı.
Kabaş'ın kimlik tespitinin ardından savunması ve sorgusuna başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Kabaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi bir kastı olmadığını savundu. Kabaş, daha önce emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği sözün bir atasözü olduğunu söyledi.
SEDEF KABAŞ NE DEMİŞTİ?
Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti. Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.
12 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Tele-1 isimli televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle yargılanan Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de Kabaş'ın ayrıca "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor. Toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Kabaş'ın televizyondaki Cumhurbaşkanına yönelik tahkir içeren ifadelerini, Twitter hesabı üzerinden de yinelediği vurgulanıyor.