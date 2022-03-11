Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş hakim karşısında

SEDEF KABAŞ NE DEMİŞTİ?

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti. Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu sözleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.