PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Hepsi mağaradan çıktı... Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya bir dabe daha indirildi.
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında tespit edilen dört odalı bir mağarada PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
TERÖRİSTLERE DARBE VURMAYA DEVAM
Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden mühimmatların görüntülerini paylaşarak, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen dört odalı bir mağarada PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
Ele geçirilen malzemelerden bazıları şu şekilde:
- 1 adet RPG-7 roketatar,
- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
- 2 adet el bombası,
- 850 adet M-16 piyade tüfeği mermisi,
- 2000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mermisi,
- 850 adet AK-47 piyade tüfeği mermisi,