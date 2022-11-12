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    • 12.11.2022 21:00
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    • 12.11.2022 21:00
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    Dekahliye'deki feci kaza sonrası Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı!

    Mısır’ın Dekahliye kentinde, 12 Kasım’da yaşanan otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetti. Türkiye, Mısır makamlarına taziye mesajı gönderdi.

    Türkiye, Mısır’a taziye mesajı!

    Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dekahliye ilinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

    Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

    "Mısır'ın Dekahliye kentinde, 12 Kasım'da yaşanan otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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    Haberler Güncel Dekahliye'deki feci kaza sonrası Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı!
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