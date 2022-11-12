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    • 12.11.2022 20:07
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    İmamoğlu'nun 2023 turunda son durağı Adana! Adaylık için gözünü kararttı: "Delikanlıyım, sizleri mahçup etmem"

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak 2023 emellerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda şehir şehir gezen İmamoğlu'nun son durağı Adana oldu. Ceyhan ve soyadını taşıyan İmamoğlu belediyelerini ziyaret eden CHP'li İBB Başkanı, kendisinden 'delikanlı' diye bahsedip 'sizleri mahçup etmeyeceğim' ifadelerini kullanarak adaylık zeminin altyapısını oluşturma peşine düştü. Her seferinde 'ben vurgusu yapıp, kendisini öven Ekrem İmamoğlu'nun bu tutumuna Kılıçdaroğlu'nun vereceği tepki ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bay Eko adaylık için gözünü kararttı! KK...

    Seçimlere sayılı bir zaman kala masadaki aday belirsizliği sürüyor.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    Bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 2023 emelleri doğrultusunda birtakım hazırlıklar içerisinde olduğu kulislerde konuşuluyor.

    Bu durumdan rahatsız olan CHP lideri, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini belirterek hem İmamoğlu'na hem de Yavaş'a 'oturun oturduğunuz yerde' mesajı veriyor.



    KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
    Geçtiğimiz günlerde 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'de Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulunan İmamoğlu, isminin 6'lı masayı, CHP'yi, İYİ Parti'yi ve bir siyasi anlayışı temsil ettiğini vurgulayarak "İstanbul'daki ve Türkiye'deki bütün muhalif duruşları temsil ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    "FARKLI MEKANİZMALARLA SÜRECİN İÇERİSİNDEYİM"
    2023 seçimlerine giderayak farklı mekanizmalarla sürecin içinde olduğunu net bir şekilde ifade eden İmamoğlu, kendini 'altılı masanın en çalışkan neferi' olarak tanımlayarak "Benimle bilgisini paylaşan başka partililerin yetkilileriyle konuşuyorum. Teknik çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum" demişti.


        CHP'ye yakın Fox TV'ye katılan Ekrem İmamoğlu kendisine Halk TV'de yaptığı açıklamalar sorulunca yine 'aday değilim' demedi ve sürecin parçası olduğunu söyledi.

        'İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAK İSTİYORUM' DEDİĞİMİ HİÇ DUYDUNUZ MU
        İmamoğlu, "İBB Başkanı adayı olmak istiyorum dediğimi hiç duydunuz mu? Bu bir süreç" dedi.

        İmamoğlu, "Benim İBB Başkanı adayı olmak istediğimi hiç duydunuz mu. Böyle bir şey denmez bir süreç bu. Kaldı ki bir altılı masa var. Buna önderlik yapmış Kemal Kılıçdaroğlu var. Tarihin kalın harflerle yazılıp gururla okuyacağımız iki insan var. Diğeri Meral Akşener. Nefer dediğiniz nedir koşan, didinen." ifadeleriyle yeni bir adaylık mesajı verdi.

        Sadece kendisinin nefer olmadığını aynı şekilde Ankara ve İzmir belediye başkanlarının da nefer olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Biz şu ana ülkemizin geleceğini en sağlıklı şekilde hazırlayacak olan o altılı masayı diri tutacak sahadaki işlemleri yapmakla sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

        İmamoğlu son olarak "Türkiye'de 2023 yılında değişimin var olması için bu sürece kendini adamış birisiyim." ifadeleriyle de bu iddiasını yineledi.

        İmamoğlu "Benim adayım doğal olarak partimin genel başkanıdır" dese de sonuna bir 'ama ' ekleyerek "Süreç 6'lı masanın ortaya koyacağı ortak iradedir." dedi.



        MEGOLAMANLIK ÖRNEĞİ
        Öte yandan programda "Bizde 'Ben' demek yasaktır." diyen Ekrem İmamoğlu, programı "Ben" deme rekoruyla kapatarak büyük riyakarlık örneği sergilemişti. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekmiş, İmamoğlu hakkında 'Megaloman' yorumları yapılmıştı.

        SON DURAK ADANA
        Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun 2023 emelleri doğrultusundaki son durağı Adana oldu.

        Adana'nın Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerini ziyaret eden CHP'li İBB Başkanı, kendi soyadını taşıyan İmamoğlu ilçesinde bir başka megolamanlık örneği sergiledi.



            "DELİKANLIYIM, SİZLERİ MAHÇUP ETMEYECEĞİM"
            Her seferinde 'ben' diyen, kendini öven Ekrem İmamoğlu, Adana İmamoğlu'nda da 'kendini' delikanlı olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı;

            "İşimize devam ediyoruz. Göğsünüzü gere gere diyebilirsiniz. İstanbul'da bizim ilçemizin ismini taşıyan bir delikanlı var. O delikanlıyı hanenizin bir evladı kabul edin. Sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim"



            CHP'li İBB Başkanı, İmamoğlu Belediyesi'nin tabelasının altında da fotoğraf çekildi.

            Ekrem İmamoğlu'nun Adana'da kendisini 'delikanlı' olarak tanımlayıp "Sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim" demesi 'adaylık zeminin alt yapısını oluşturma derdinde' yorumlarını da beraberinde getirdi.




            KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK?
            Meral Akşener ile birlikte Giresun'dan sonra Adana'ya koşup siyasi ikbal kovalayan İmamoğlu'nun bu hamlelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.
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