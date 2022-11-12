İmamoğlu'nun 2023 turunda son durağı Adana! Adaylık için gözünü kararttı: "Delikanlıyım, sizleri mahçup etmem"

Seçimlere sayılı bir zaman kala masadaki aday belirsizliği sürüyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 2023 emelleri doğrultusunda birtakım hazırlıklar içerisinde olduğu kulislerde konuşuluyor.
Bu durumdan rahatsız olan CHP lideri, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini belirterek hem İmamoğlu'na hem de Yavaş'a 'oturun oturduğunuz yerde' mesajı veriyor.
KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
Geçtiğimiz günlerde 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'de Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulunan İmamoğlu, isminin 6'lı masayı, CHP'yi, İYİ Parti'yi ve bir siyasi anlayışı temsil ettiğini vurgulayarak "İstanbul'daki ve Türkiye'deki bütün muhalif duruşları temsil ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"FARKLI MEKANİZMALARLA SÜRECİN İÇERİSİNDEYİM"
2023 seçimlerine giderayak farklı mekanizmalarla sürecin içinde olduğunu net bir şekilde ifade eden İmamoğlu, kendini 'altılı masanın en çalışkan neferi' olarak tanımlayarak "Benimle bilgisini paylaşan başka partililerin yetkilileriyle konuşuyorum. Teknik çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum" demişti.