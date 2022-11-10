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    • 10.11.2022 14:35
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    Başkan Erdoğan Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.45'te, Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Özbekistan’da

    Başkan Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer karşıladı.




    BAŞKAN ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'DA | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Semerkant'a geldi.

    TÜRK DEVLET TEŞKİLATLARI 9'UNCU ZİRVESİ'NE KATILACAK
    Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılacak.

    Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek.

        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından "Milli Nişan" takdim edilecek Erdoğan'a, ayrıca zirvede de Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" verilecek.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da!
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