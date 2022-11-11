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Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılıyor

Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılıyor
11.11.2022 07:48

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılıyor. Zirvenin gündeminde ekonomi, ulaştırma ve ticaret gibi başlıklar olacak, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak. Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek.

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