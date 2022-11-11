CHP’nin sözde sahra hastanesi aile düğün salonu oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecinde bin kişilik sahra hastanesi diyerek övündüğü fuar alanı şimdilerde Başkan Zeydan Karalar'ın oğlu Mert'in yarınki düğününe hazırlanıyor. Cumartesi günü 3 bin davetlinin katılacağı düğünde Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nikâh şahidi olacakları öne sürüldü.
EMANET YATAK TAŞIMIŞLARDI
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde yaptığı açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu öne sürmüştü. CHP'li Karalar da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını açıklamıştı.
Ancak sahra hastanesi diye söz edilen yerin, fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı. 16 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için "Burası fuar alanı, ruhsat alacak durumu yok" ifadesini kullanmıştı. Adana Valiliği ise "Olması gereken araçgereç ve tıbbi donanımlar yok" ifadelerini kullanmış ve sözde hastane mühürlenmişti. Hastane olarak hiç hizmet vermeyen fuar alanında 2020'nin Kasım ayında ise Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı düzenlenmişti.