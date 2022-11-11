CHP’nin sözde sahra hastanesi aile düğün salonu oldu!

Ancak sahra hastanesi diye söz edilen yerin, fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı. 16 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için "Burası fuar alanı, ruhsat alacak durumu yok" ifadesini kullanmıştı. Adana Valiliği ise "Olması gereken araçgereç ve tıbbi donanımlar yok" ifadelerini kullanmış ve sözde hastane mühürlenmişti. Hastane olarak hiç hizmet vermeyen fuar alanında 2020'nin Kasım ayında ise Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı düzenlenmişti.