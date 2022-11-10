Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'ta görülen duruşma yine ertelendi!





Taleplerden ilkinin duruşma esnasında gerçekleştiği bilgisini veren Dine, ikinci talebin ise reddedildiğini, çünkü Türk makamlarının güvenlik tedbirinin belirlenmesine ilişkin kararı ve iade dosyasının tamamını getirdiğini aktardı.



Dine, şu ifadeleri kullandı:

"Duruşma bugün gerçekleşti, ancak tekrar ertelendi ve bir sonraki duruşma 14'ünde yapılacak. Duruşma, aranan ve gözaltında bulunan Faruk Fatih Özer'in avukatının, şahsımın hakim olarak uzaklaştırılması ve nihai sonuçların hazırlanması için zaman talep etmesi nedeniyle ertelendi. Uzaklaştırma, iki talebin mahkeme tarafından kanuna dayalı olmadıkları değerlendirilerek kabul edilmemesinden dolayı talep edildi."

1 Kasım'da yapılan son duruşma, savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesi nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Bir önceki duruşmalar 6 ve 21 Ekim'de yapılmıştı.