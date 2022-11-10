Görüntüler geldi! Bozdoğan füzesi F-16'dan fırlatıldı

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla devam ediyor.
BOZDOĞAN FÜZESİNİN TEST ATIŞLARI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, test atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞTI
Füzenin geliştirilme sürecini yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan'ın havadan havaya atış yaptığı ilk testi geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından duyurdu.