Görüntüler geldi! Bozdoğan füzesi F-16'dan fırlatıldı

Erdoğan, "Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerinin seri üretimi için gün sayıyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık." ifadelerini kullandı.

YÜKSEK MANEVRA YETENEĞİNE SAHİP

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı adına TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Göktuğ Projesi kapsamında geliştiriliyor.

Göktuğ Projesi, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ile bunların eğitimlerinde kullanılacak elektronik eğitim füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Havadan havaya füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan, hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önemde görülüyor. Bozdoğan, görüş içi bir füzeyken, Gökdoğan görüş ötesi bir füze niteliği taşıyor.