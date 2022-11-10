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    • 10.11.2022 16:42
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    Görüntüler geldi! Bozdoğan füzesi F-16'dan fırlatıldı

    Türkiye'nin savunma alanında yaptığı hamleler göğsümüzü kabartmaya devam ederken Bozdoğan füzelerinin yeni görüntüleri geldi. Görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer aldı.

    takvim.com.tr
    Bozdoğan füzesi F-16’dan fırlatıldı

    Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla devam ediyor.

    BOZDOĞAN FÜZESİNİN TEST ATIŞLARI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

    Öte yandan, test atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

    Görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞTI
    Füzenin geliştirilme sürecini yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan'ın havadan havaya atış yaptığı ilk testi geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından duyurdu.

        "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın paylaştığı videoda, Bozdoğan'ın ateşlenmesi ve "Şimşek" isimli hava hedefini tam isabetle vurması yer alıyor.

        Videoda, Bozdoğan'ın F-16'dan ateşlenmesi sırasında telsizden gelen "maşallah" sözü dikkati çekiyor.

        Radar görüntüsünde Bozdoğan, F-16'dan ayrılıp hedef uçak Şimşek'e ilerliyor. Bozdoğan, Şimşek'i tam isabetle vururken telsizden, askeri terminolojide düşman uçağının düşürülmesi anlamındaki "splash" ifadesi duyuluyor.

        ERDOĞAN, 2013'DE BAŞLAYAN GÖKTUĞ PROJESİ İLE BİZZAT İLGİLENİYOR
        2018'de TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret eden ve burada Bozdoğan ve Gökdoğan ile ilgili gelinen durum hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, 2019'da da TBMM AK Parti Grup Toplantısında, Bozdoğan'ın yer testleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

        Erdoğan, "Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerinin seri üretimi için gün sayıyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık." ifadelerini kullandı.

        YÜKSEK MANEVRA YETENEĞİNE SAHİP
        Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı adına TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Göktuğ Projesi kapsamında geliştiriliyor.

        Göktuğ Projesi, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ile bunların eğitimlerinde kullanılacak elektronik eğitim füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor.

        Havadan havaya füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan, hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önemde görülüyor. Bozdoğan, görüş içi bir füzeyken, Gökdoğan görüş ötesi bir füze niteliği taşıyor.

        SİHA'LARDA DA KULLANILACAK
        Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek.

        Akıncı, Aksungur gibi SİHA'ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, milli muharip uçağın da önemli silahlarından biri olacak.
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