Thodex tosuncuğu Fatih Faruk Özer'in kirli çamaşırları deşifre olacak! Bakanlık hepsini istedi

365 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp firar ettiği Arnavutluk'ta yakalanıp tutuklanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi için Adalet Bakanlığı resmi başvuruda bulundu. Başvurunun ardından Bakanlıktan kritik bir hamle daha geldi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.
Yazıda, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararına istinaden Faruk Fatih Özer'in kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bilgisi verildi, Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesinin talep edildiği kaydedildi.
ÖZER İÇİN İADE TALEBİ | VİDEO İZLE
ELBASAN BAŞSAVCISIYLA KRİTİK TEMAS
Faruk Fatih Özer'in ülkeye iadesi hakkında Elbasan ili Başsavcısı Kreshnik Ajas'la temas edildiği bilgisi verilen yazıda, Özer'in yakalandığı esnada üzerinde bulunan ve delil teşkil eden laptop ve cep telefonu gibi kişisel eşyalarını da Türkiye'ye iade etmeye hazır olduklarını ancak söz konusu eşyanın iadesi için bir talepname düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.