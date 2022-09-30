Thodex tosuncuğu Fatih Faruk Özer'in kirli çamaşırları deşifre olacak! Bakanlık hepsini istedi

"EŞYA, DAVAYLA BAĞLANTILI ALIKOYULABİLİR"

Bu konuda Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 20. maddesini hatırlatan Bakanlık, söz konusu maddede 'Eşyanın teslimi' noktasında bir düzenlemenin bulunduğunu belirtti. İlgili maddede, "Talep edilen taraf, mevzuatının izin verdiği ölçüde ve talep eden tarafın talebi üzerine, eşyaya el koyar ve bunu teslim eder: Delil olarak gerekebilecek eşya, veya suç neticesinde elde edilmiş ve tutuklama sırasında istenen kişinin mülkiyetinde bulunan veya ardından ortaya çıkan eşya. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen eşya, istenen kişinin ölümü veya kaçması nedeniyle mutabık kalınan iade gerçekleşmese dahi teslim edilir. Söz konusu eşyanın talep edilen taraf ülkesinde el koymaya veya müsadereye tabi olması halinde, talep edilen taraf, derdest bir ceza davasıyla bağlantılı olarak, bunu geçici olarak alıkoyabilir veya geri verilmesi şartıyla teslim edebilir. Talep edilen tarafın veya üçüncü tarafların söz konusu eşya üzerinde kazanmış olabilecekleri haklar saklıdır. Bu hakların mevcudiyeti halinde, eşya davadan sonra en kısa zamanda talep edilen tarafa ücretsiz olarak geri gönderilir" hükmü aktarıldı.