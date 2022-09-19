SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk Adalet Bakanı ile görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü.
THODEX VURGUNCUSU FARUK FATİH ÖZER'İN İADESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, Arnavut mevkidaşı Manja ile "Thodex" isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusunu ele aldı.
Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı. Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BELİRLENECEK
Elbasan Savcılığı, Özer'in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti. Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.