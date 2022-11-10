CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında son dakika gelişmesi! Görevden alındı soruşturma başlatıldı

Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ataşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Servet Ön'ün görevden alındığı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialarla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı açıkladı.
Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddiasıyla sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön'ün bu kişilerden parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.
Tartışma yaratan görüntülerle ilgili Ataşehir Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir. Haberlerdeki görüntülere dair kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir" denildi.
Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise ruhsat müdürüyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: ATAŞEHİR HALKI KİRLİ İŞLERİNİZDEN BIKTI USANDI ARTIK
Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü Ön'ün rüşvet aldığına yönelik iddiaların hızlı bir şekilde yayılmasının ardından AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem de, Ataşehirlilerin belediyenin rüşvet iddialarıyla gündemden düşmemesine tepki gösterdi.
Erdem yaptığı paylaşımda, "Vay vay vay! Ataşehir Belediyesi'nde neler oluyor öyle? Ataşehir Belediye yönetimi cevap ver bakalım? Ataşehir halkı kirli işlerinizden bıktı usandı artık." ifadelerini kullandı.
BAKANLIK BATTAL İLGEZDİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
8 Aralık 2017'de, yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamalarıyla, "usulsüz, yolsuzluk içeren işlemlerin belediye başkanının yakın akrabaları ve iş ortakları ve onların yakın akrabaları ile karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak ve kendi kimliği gizlenerek gerçekleştirildiği" iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
AKRABALARI AÇIKLANAMAYACAK MAL VARLIKLARI EDİNDİ
Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında, İlgezdi'nin akrabalarının ekonomik durumlarınca açıklanamayacak malvarlıkları edinmeleri gibi noktalar yer aldı. İlgezdi ise iddiaları reddederek, konuyla ilgili halihazırda bir beraat kararı olduğunu iddia etti. İlgezdi'nin partisi de suçlamaları kabul etmeyerek duruma tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığıysa, görevden uzaklaştırmaya neden olan hususlarla ilgili herhangi bir takipsizlik veya beraat kararı bulunmadığı yönünde açıklamada bulundu. Haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla İlgezdi'nin yargılanmsına 22 Aralık 2017'de başlandı.İlgezdi aslen iki ay süreyle görevden uzaklaştırılsa da, sonrasında bu süre iki ay arayla uzatıldı.
2019 seçimlerinde Ataşehir belediye başkanlığına tekrar seçildi.