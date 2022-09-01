CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki kirli rüşvet ağı Belediye Başkanı Ali Kılıç'a kadar uzandı!

İddianamede bu konuşmaya yönelik savcılık, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısını arayarak partiden olduğunu söylediği kişinin arsa işlemleriyle ilgilenmesini istediği değerlendirmesini yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, bu noktada hala aktif görevde olan Kılıç hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve dosyasının bu dosyadan ayrıldığı ortaya çıktı.

İŞTE ŞÜPHELİLER

İddianamede eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül, eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal da bulunuyor.