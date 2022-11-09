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    • Güncel
    • 09.11.2022 12:16
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    • 09.11.2022 12:21
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    İstanbul'da ekmeğe zam iddiası! Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı: Gerçek dışıdır

    İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak iddiasına ilişkin konuşan Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır." dedi.

    İstanbul’da ekmeğe zam iddiasına yalanlama

    Ekmek fiyatlarının Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenmesine rağmen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmeğe yeni zam yapacaklarını söyledi.

    "7,5 LİRA YAPACAĞIZ"
    Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Kolivar, "Aybaşını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğalgazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" diye konuştu.

    FIRINCILAR BAŞKANI YALANDI
    İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak iddiasına ilişkin konuşan Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır." dedi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da ekmeğe zam iddiası! Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı: Gerçek dışıdır
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