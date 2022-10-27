6'lı masada 'Hüseyin Baş' çıkmazı! Saadet Partisi istemedi İYİ Parti 'gelin' dedi

KILIÇDAROĞLU TEMEL BEYLE GÖRÜŞÜN CEVABINI VERDİ

Bize CHP, Kemal Bey (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz de dedik ki bir gidip görülelim. Ama bu cevabı aldık. Sosyal tabandan, sosyal medyadan, halktan sürekli olarak duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum: Millet İttifakı'na katıl… Bakın, Millet İttifakı'nın içinde olmamak benim bir tercihim değil."