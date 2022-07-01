Şanlıurfa'daki hekime şiddet görünümlü diploma yırtma tiyatrosunun perde arkası! Kaos kokusu alan FETÖ iltisaklı HEKİMSEN yine sahnede

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şeyhmus Baraş isimli doktorun hasta yakınları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmış söz konusu olay büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Olayın ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Baraş işinden istifa etmiş, saldırganların mahkeme tarafından serbest bırakıldığını öğrenince de diplomasını yırtmıştı.
Söz konusu bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar da günyüzüne çıkmaya başladı.
Hasta yakınlarının ifadesinde, söz konusu hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldı. Üstüne üstelik 39 derece ateşle yanan bir çocuğun tedavisi için sadece muayene ücreti değil ilaçlar için de ayrı ücret talep edildiği öğrenildi.
Bu durum karşısında devlet hastanesine gitmek isteyen aileye, hekim tarafından yakışıksız bir sözle kapı gösterilince olayın cereyan ettiği ve arbede çıktığı anlaşıldı.
UCUZ ŞOV: KAMUDA ÇALIŞAN BİR HEKİM EDASIYLA DİPLOMASINI PARÇALADI
Yaşadığı olayı bir algı malzemesi haline getirerek propaganda furyası oluşturan özel sektör çalışanı Şeyhmus Baraş isimli hekimin kamuda çalışan ve diplomasını yırtan bir hekim edasıyla diplomasını yırtması ise dikkatlerden kaçmadı.
Adliye önünde hekimlik diplomasını parçaladıktan sonra fotoğrafları bütün medyaya kendisinin servis etmesi, özelde çalıştığı halde kamuda çalışan tüm hekimleri istifaya davet etmesi bu durumu kanıtlar nitelikte.