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    • Güncel
    • 08.11.2022 11:14
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    • 08.11.2022 11:14
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    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üniversite öğrencilerini de yolda bıraktı: "Çözeceğim deyip bir adım bile atmadınız"

    Son dakika haberi! Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü’nde tam anlamıyla ulaşım çilesi yaşanıyor. Uzun kuyruklar yüzünden durağa yanaşan otobüsü bile göremeyen öğrenciler, günde 4 saatlerini yolda geçiriyor, derslere hep geç kalıyor. Öğrenciler, "Eğitim döneminin başında “Ulaşım sıkıntısı yaşanmayacak” sözü verdiniz ama bu sözü tutmadınız. Sosyal medyadan ‘Çözeceğim’ dediniz, bir adım bile atmadınız. Gördük ki bu işler algıyla olmuyormuş" diyerek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

    CHP’li Yavaş üniversite öğrencilerini de yolda bıraktı

    Çubuk'taki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler ulaşımda büyük çile çekiyor.

    BU İŞLER ALGI İLE OLMUYOR
    EGO otobüs seferlerinin az olması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler, derslerine hep geç kaldıklarını, günde 4 saati yolda geçirdiklerini anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, çileyi anlatan öğrenciler, "'Bu konuyu çözeceğim' dedi ama bu işler algı ile olmuyormuş." diyerek CHP'li Yavaş'a tepki gösterdi.



    DERSLERE GEÇ KALIYORUZ
    Furkan Çakmak: Okulumuza ulaşımda sıkıntılar çekiyoruz. Akademik açılışta Mansur Yavaş ulaşımda sıkıntı olmayacağı sözünü vermişti. Ama somut adım yok, derslere geç kalıyoruz.

        4 SAATİMİZ YOLDA GEÇİYOR
        Samet Şahin: Vize ve final haftalarında geç kalma olasılığım çok yüksek. Günde 4 saatimiz yolda geçiyor.

        ALGIYI BIRAK, SORUNU ÇÖZ
        Mehmet Nuri Bekdemir: Mansur Yavaş'a verdiği sözü hatırlatmak isterim. Sosyal medyadan 'Bu konuyu çözeceğim' dedi ama bu işler algı ile olmuyormuş.



        VERDİĞİN SÖZÜ TUT
        Şeyhmus Ertokuş: Uçak teknolojisi bölümünde eğitim görmekteyim. Otobüs seferlerinin yetersiz olduğundan ötürü 4 saati bulan bekleyişler var. Yağmurda ıslanıyoruz, gidiş gelişte zaten sürekli sorun yaşıyoruz. Çok uzun kuyruk oluyor.



            ULAŞIM BÜYÜK STRES
            Aydın Acar: Otobüs sayılarının az olması bizleri perişan ediyor. Biz stres atmak için hafta sonları Kızılay tarafına inmek istiyoruz ama otobüsleri beklemekten günümüz iyice stres oluyor.

            ÇOK RAHATSIZIZ
            Mehmet Akif: Yurt olarak derslere yetişemiyoruz. Dönüşlerde de çok sıkıntı yaşıyoruz. Dönüşte sıranın uzunluğundan otobüsü dahi göremiyoruz.


            BAŞKENTE YAKIŞMIYOR
            Taner Işık Bilgi: Belge bölümünde eğitim görmekteyim. Derslere yetişebilmem ve merkeze gidebilmem için otobüs seferleri yetersiz. Bu durum başkente hiç yakışmıyor. Mansur Yavaş problemlerden haberdar olduğunu söylemişti fakat bir adım göremedik.

                SUYU BAHANE ETMESİN
                Batuhan Başal: Sayın Mansur Yavaş'ın bizlere vermiş olduğu otobüs seferlerinin artacağı yönündeki sözü asılsız çıktı. Bu bizi çok rahatsız etti. Şimdi su faturalarını bahane ettiğini duyuyoruz. Mardin'de su 7 TL ama hizmet noktasında hiçbir aksama yok. Bu vatandaşa hele hele öğrenciye yansıtılır mı?

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                Haberler Güncel CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üniversite öğrencilerini de yolda bıraktı: "Çözeceğim deyip bir adım bile atmadınız"
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