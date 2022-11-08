CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üniversite öğrencilerini de yolda bıraktı: "Çözeceğim deyip bir adım bile atmadınız"

Çubuk'taki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler ulaşımda büyük çile çekiyor.
BU İŞLER ALGI İLE OLMUYOR
EGO otobüs seferlerinin az olması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler, derslerine hep geç kaldıklarını, günde 4 saati yolda geçirdiklerini anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, çileyi anlatan öğrenciler, "'Bu konuyu çözeceğim' dedi ama bu işler algı ile olmuyormuş." diyerek CHP'li Yavaş'a tepki gösterdi.
DERSLERE GEÇ KALIYORUZ
Furkan Çakmak: Okulumuza ulaşımda sıkıntılar çekiyoruz. Akademik açılışta Mansur Yavaş ulaşımda sıkıntı olmayacağı sözünü vermişti. Ama somut adım yok, derslere geç kalıyoruz.