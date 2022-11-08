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    • 08.11.2022 18:15
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    • 08.11.2022 18:28
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    El kapısında icazet yoklayan Kılıçdaroğlu 'ille de adayım' diyor! İmamoğlu ve Yavaş'a bomba salvo: Nefsine hakim olmayanı yanımda tutmam

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha 'aday benim' dedi. Adaylık çekişmesi yaşadığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sert göndermelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım isterse 40 yıllık arkadaşım olsun" şeklinde konuştu. 2023 emellerinden vazgeçmediğini keskin bir üslupla yineleyen CHP lideri, "Bedeli ne olursa olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullanarak Akşener'e ve masaya net bir mesaj verdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu ’ille de adayım’ diyor! Bomba sözler

    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı fena bombaladı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    KILIÇDAROĞLU'NUN 'İMAMOĞLU - YAVAŞ' RAHATSIZLIĞI
    Kılıçdaroğlu ABD ve Londra'da icazet yoklarken bir yandan da belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri de ön plana çıkıyor. Bu durumdan rahatsız olan CHP lideri, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini belirterek hem İmamoğlu'na hem de Yavaş'a 'oturun oturduğunuz yerde' mesajı veriyor.


    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 'kazancak aday' söylemine sığınarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor, kimi zaman Mansur Yavaş'ın önüne açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane'de bir araya gelen Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi adeta 'müttefiğiz' pozu vermişti.




        Bir yandan da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için bir takım hazırlıklar yaptığı iddia edildi.

        "BİR TAKIM HAZIRLIKLAR İÇERİSİNDE..."
        Konuya ilişkin fondaş Ruşen Çakır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çakır, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" ifadelerini kullandı.

        Mansur Yavaş ismi de gündemdeki yerini koruyor. CHP'li Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a açıkça "Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim" dediğini söyledi.

        Tüm bu yaşanan gelişmeler dikkate alındığında her seferinde aday olacağını beyan eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çok çarpıcı bir çıkışa imza attı.




        İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A OLAY GÖNDERME
        "Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun"         diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasının alt metninde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a göndermede bulundu.

        Yanımda 'dalkavuklara yer yok' diyen CHP lideri, "Bay Kemal'in yanında kula kulluk edenler asla ve asla yer almayacak" ifadelerini kullandı.
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel El kapısında icazet yoklayan Kılıçdaroğlu 'ille de adayım' diyor! İmamoğlu ve Yavaş'a bomba salvo: Nefsine hakim olmayanı yanımda tutmam
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