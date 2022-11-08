El kapısında icazet yoklayan Kılıçdaroğlu 'ille de adayım' diyor! İmamoğlu ve Yavaş'a bomba salvo: Nefsine hakim olmayanı yanımda tutmam

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'İMAMOĞLU - YAVAŞ' RAHATSIZLIĞI
Kılıçdaroğlu ABD ve Londra'da icazet yoklarken bir yandan da belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri de ön plana çıkıyor. Bu durumdan rahatsız olan CHP lideri, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini belirterek hem İmamoğlu'na hem de Yavaş'a 'oturun oturduğunuz yerde' mesajı veriyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 'kazancak aday' söylemine sığınarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor, kimi zaman Mansur Yavaş'ın önüne açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane'de bir araya gelen Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi adeta 'müttefiğiz' pozu vermişti.