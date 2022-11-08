El kapısında icazet yoklayan Kılıçdaroğlu 'ille de adayım' diyor! İmamoğlu ve Yavaş'a bomba salvo: Nefsine hakim olmayanı yanımda tutmam

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.