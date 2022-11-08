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    • 08.11.2022 19:18
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'vize' hamlesi! Sorun çıkaran ülkelerin Büyükelçilerine uyarı yapıldı

    Bakan Çavuşoğlu: "Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı. ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı."

    Dışişleri Bakanlığı’ndan ’vize’ hamlesi!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan vize sorununa ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı. ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, "F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

    Bakan Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda attıkları adımlar var ama yetersiz. Uzmanlar düzeyinde Stockholm'de önümüzdeki günlerde görüşme olacak" şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'vize' hamlesi! Sorun çıkaran ülkelerin Büyükelçilerine uyarı yapıldı
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