SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: AK Parti'nin HDP ziyareti! 'Türk polisine çamur atan tescilli vatan hainidir'

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'E TEPKİ

NATO Genel Sekreteri'nin TBMM'de nasıl bir karar alacağını dikte etmesi bize göre edepsizliktir. Stoltenberg'in dili buyurgandır ve yaralayıcıdır. TBMM'de ne yapacağını, nasıl karar alacağını dikte etmesi bize göre edepsizliktir. Kararımızı alırken Türkiye'nin çıkarlarına bakarız. NATO Genel Sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmeli. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Türkiye oyalanıyorsa millet asla teslim olmayacaktır.

"KILIÇDAROĞLU TAŞERON BİR SİYASETÇİDİR"

Sayıları 6 mı 7 mi yoksa 8 mi olduğu bile muamma olan zillet dedikodunun anaforuna düşmüştür. Bu savrulmaya siyaset diyen zillet ittifakı demokrasinin cellat başıdır. Millet namına bu tespitleri yapmak ana görevimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz. Lütfen bir an olsun şu söylediklerimi gözünüzün önünde canlandırmanızı istiyorum. Almanya'nın ana muhalefet partisi başkanı İstanbul'a gelse ve video kaydı yapıp ülkesine verip veriştirse ne düşünürdünüz? Bu manzaraların size göre gerçekleşme ihtimali ne kadardır? Böyle bir zillete düşmeleri akla ve mantığa muhakkıf mıdır? Bunların hepsi CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yapmış ve imkansızı başarmıştır. Kılıçdaroğlu, özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim İsyanı'nın rövanşını almak yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi CHP'nin geçmiş genel başkanlarıyla bağdaşmamaktadır. ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu hezeyan nöbetine girmiştir. Kayıp 8 saatin hemen ardından Birleşik Krallığın sokaklarında kendisini ve partisini rezil etmiştir. Bir ara Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu bu kez tefecilerin kafesine girmiştir. Türkiye'nin gri listede olduğunu lanse eden Kılıçdaroğlu bizim için simsiyah bir şahsiyettir, iftira madenidir. Birleşik Krallığın gri listede olduğunu bilmeyecek kadar Türkiye karşıtıdır.

"KILIÇDAROĞLU SÖMÜRGECİLİĞİN İNZİBAT GÖREVLİSİDİR"

342 milyar dolarlık teknoloji yatırımı yapan bir grupla buluşmuş. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu ihtiyaçları olan parayı bulduğunu söylemiş. Trajikomik bir Film senaryosu değildir. Kılıçdaroğlu'nun anlata anlata bitiremediği temiz para mavrasının perde arkasında kanlı bir geçmiş, çalınmış emekler, gasp edilmiş servetler vardır. Temiz para derken Türkiye'yi narko devlet olarak ispiyonlayan Kılıçdaroğlu, sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. 1 değil 1000 kere yazıklar olsun diyorum. Hiç mi etrafında sevenin kalmadı? Temiz bahanesiyle peşine düştüğün parayı, emirler listesine tutuşturan kim sana tamam diyecek? O temiz dediğin paraya yılın başında tefeci parası diyordun. Boş değirmenden arıyorsun, bir yanında et kavuruyor diğer yanında harman savuruyorsun. Türk milletinin her kuruşu temizdir, helaldir, alın teridir. Türk milleti cebi para dolsun diye ruhunu kiraya asla vermeyecektir.

"TÜRK POLİSİNE UYUŞTURUCU TİCARETİYLE İLGİLİ ÇAMUR ATAN VATAN HAİNİDİR"

Türkiye'yi sağda solda parti odalarında kara parayla itham edenler, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir. Bu çok kirli bir FETÖ ağzıdır. Kılıçdaroğlu'nun söylediği söze bakın, girdiği ilişki ağına bakın. Kılıçdaroğlu kara para incelemek istiyorsa HDP'yi incelesin. Sandık Londra'da, Washington'ta kurulmayacak.

Türk milleti Türkiye'yi karalayanlara demokrasi meydanını dar edecektir. Sayın Kılıçdaroğlu burada sana ekmek yoktur. Zillet ittifakını Türk milleti geri gelmemek üzere götürecektir.

TBMM'DE AK PARTİ'NİN HDP ZİYARETİ: SON DERECE DOĞAL BİR DURUMDUR

Başörtüsünü güvenceye alan anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir, karar ve irademizde değişiklik yoktur. Bu değişikliği ya TBMM'de ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylamasına gidelim. Bu iki seçeneğe de hazırız. Bu arada AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş, günlerdir cevabı aranan sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye tenezzül etmiyorum. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Bizim görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Kabağa değil öze odaklanıyoruz.

Fitne tezgahı açanlara, bozguncu telkinlere, ikiyüzlü tahriklere, oyun içinde oyun kuranlara Cumhur İttifakı'nı sorgulayanlara kapalıyız, alayına birden yüzümüzü dönmüş durumdayız. Topuna diyorum ki haydi başka kapıya. MHP'yi eleştiren malum basın mensuplarına sesleniyorum; nereye gidiyorsanız gidin."

SEÇİMLER NE ZAMAN OLACAK SORUSU?

Öte yandan Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından "Seçim tarihinde değişiklik var mı" sorusuna "7 ay olduğunu söylüyorlar" cevabını verdi.