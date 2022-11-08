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    • 08.11.2022 10:41
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    • 08.11.2022 11:46
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    SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: AK Parti'nin HDP ziyareti! 'Türk polisine çamur atan tescilli vatan hainidir'

    Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. MHP Genel Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun "cari açık uyuşturucu ticaretiyle kapatılıyor" iftirasına karşılık "Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir." dedi. Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu, özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir." ifadelerini de kullandı. MHP Genel Başkanı, TBMM'de AK Parti'nin HDP ziyaretiyle ilgili "AK Parti'nin Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi doğal bir durumdur." ifadelerini kullanırken toplantı sonrası seçim tarihiyle ilgili sorulan soruya da ""7 ay olduğunu söylüyorlar" cevabını verdi.

    Bahçeli’den MHP Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretleri, NATO Genel Sektreteri Stoltenberg'in sözleri, AK Parti'nin HDP ziyareti vardı.

    Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    "Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, sayın basın mensupları, haftalık olağan meclis grup toplantımız nedeniyle yapacağım konuşmama geçmeden evvel hepinizi selamlıyorum. Televizyon ekranlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Doğan her canlının vakti geldiğinde taşıdığı ruh emanetini teslim etmesi mukadderdir, bundan kaçış yok. Büyük halk ozanımızın Aşık Veysel'in vurguladığı gibi 'Can kafeste durmaz uçar, ay dolanır yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın' Mühim olan duayla, şükranla hatırlanmaktadır. Selanik'teki ahşap evde doğup cumhuriyetin doğuşunu sağladı. Gün geldi tıpkı kargalar gibi düşmanı da İzmir'e kadar kovaladı. Türk milletinin istikbal ve istiklali onun emsalsiz mücadelesiyle, anıtlaşmış yüksek ülküleriyle pırıl pırıl parladı, milletini yetim bırakmadı. Bütün eğitim süresinde büyük bir kumandan vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek üstün nitelikli bir dava adamı demektir. Atatürk demek milli mücadelenin başı, cumhuriyetin başarısı demektir. O bir insandır, kuşkusuz fanidir ve şimdi naciz vücudu vatan toprağına emanettir. Bizzat kendisi demişti ki "Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olmak, dünyaya gelmektir" Atatürk kurucu bir liderdir, ilk Cumhurbaşkanımızdır.

    "ATATÜRK'ÜN EMANETLERİ MHP VE CUMHUR İTTİFAKI'NDADIR"
    Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk de tıpkısının aynısıdır. Türk devlet zincirinin halkaları birbiriyle iç içe geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak kıymetidir. Türk milliyetçiliği, Türkiye'nin bağımsızlığını temin etmekle kalmamıştır. Atatürk liderliğindeki kurucu kahramanlar, sömürgeciliğe karşı Türk milletinin iradesini Türk milliyetçiliğiyle perçinlemişlerdir. 10 Kasım bir matem günü değil, yaşanmış onca hadisenin bir ifade günüdür. 2 gün sonra vefatının 84. yıldönümünü anacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine sevdalı bir devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu milli emanetlere asla leke sürdürülmeyecektir. Aziz Atatürk'ü minnetle yad ediyorum. Biz hepsinden razıyız, ruhları şad, mekanları cennet olsun niyazındayım. Arsız ve ahlaksız bölücüler hesap verecekler, Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır.

    Tarihimizin her noktasında derinlere tutulmuş manevi bir hissiyatın berrak izlerini görmek mümkün ve muhtemeldir. İhmal edemeyeceğiz bir gerçek varsa o da şudur; bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak vatandır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk milleti belini doğrultmuştur. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu karşımızda asılıdır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize bir gurur yaşatmaktadır. Ülkemiz uzadıkça uzayan bir köprü, bir kucaklaşma sahası, ümitleri yeşerten bir yardımseverlik şahikası olarak sivrilmiştir. Aktif ve atılgan bir diplomasiye müdahil bir Türkiye'ye ulaşılmıştır. Yegane kuvvet Türk milletidir, Cumhur İttifakı'dır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye siyaset eliyle pergelin sabit ayağını başkent Ankara'ya koyup diğeriyle 360 derecelik bir bakış açısına erişmiştir.

    TAHIL SEVKİYATI KRİZİNİN AŞILMASI
    Tahıl sevkiyatı durdurulmuştu. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımızla Rusya Başkanı Putin'in görüşmesi sonucu tekrar açılmıştır. Hatta Sayın Erdoğan ile Putin arasında varılan mutabakata göre tahılın Afrika ülkelerine ücretsiz nakli kararlaştırılmıştır. Çok şükür açlar doyurulacaktır. 10 milyon tondan fazla tahıl taşınmıştır. Yüzde 13'lük kısmı Afrika ülkelerinin hissesine düşmüştür. Sosyal ve ekonomik alaboralar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Türkiye tahılın diğer ülkelere eriştirilmesi konusunda tüm dünyaya insanlık dersi vermektedir. İnsan haklarını sözde değil özde ve samimiyetle savunan ülke Türkiye'dir. Türkiye bu alanda bayrak gibi dalgalanmaktadır. Bu mesele iman meselesidir.

    Biz kalp gözünden bakıyoruz, Batı kâr gözüyle bakıyor. Bilinmelidir ki mazlumların çığlığını duymayanlar sağır değil sahte ve samimiyetsiz odaklardır. Aynı şeyi petrol zengini bazı İslam ülkelerinin yöneticileri için de söylemek ahlaki tutarlılık gereğidir. Türkiyemizle iftihar ediyoruz. Mensubiyetinden onur duyduğumuz milletimizle övünüyoruz. Fırsat kollayanlarla çetin bir hesaplaşmaya girmekten asla kaçınmayacağımızı açık seçik haykırıyoruz. Zaman Türkiye zamanıdır, zemin Türk vatanıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Hep birlikte yapacağız.

        ABD'DEKİ ARA SEÇİM
        Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamını oylarıyla belirleyecektir. ABD, sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Siyasetteki sert kutuplaşma ABD'yi kuşatmıştır. Başkan Biden, cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmasıyla kendisi hakkında azil süreci başlatılacağını açıklamıştır. Biz demokratik süreçlerin harfiyen işlemesini temenni ediyoruz. Kaos içindeki bir ABD'nin, dünyanın diğer ülkelerine de tesiri olacağını düşünüyoruz.

        Brezilya'da seçimler yapılmış, 11 yıl aradan sonra Lula yeniden başkan seçilmiştir. Ayrıca Kore Yarımadası'nda gerginlik günbegün tırmanmaktadır. Doğu Asya küresel mücadelelerin ağırlık merkezlerinden birisi haline dönüşmüştür. Pakistan Eski Başbakanı'na yapılan suikast girişimi yeni bir çatlak eklemiştir. Bu ülkede derin anlaşmazlıkların kapağı iyice açılmıştır. Avrupa ülkeleri yaklaşan kış aylarından dolayı ısınma nedeniyle panikleyip kıvranmaktadır. Türkiye bu konuda çok rahattır. NATO'nun Madrid Zirvesi'nde imza alınan muhtıra ile İsveç ve Finlandiya'nın terörle aralarına nasıl mesafe koydukları incelenmesi gereken bir konudur. Henüz ikna edici bir sonuç alınmış veya görülmüş değildir. İsveç iş muhalefeti PKK/YPG'nin kontrolündedir.

        NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'E TEPKİ
        NATO Genel Sekreteri'nin TBMM'de nasıl bir karar alacağını dikte etmesi bize göre edepsizliktir. Stoltenberg'in dili buyurgandır ve yaralayıcıdır. TBMM'de ne yapacağını, nasıl karar alacağını dikte etmesi bize göre edepsizliktir. Kararımızı alırken Türkiye'nin çıkarlarına bakarız. NATO Genel Sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmeli. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Türkiye oyalanıyorsa millet asla teslim olmayacaktır.

        "KILIÇDAROĞLU TAŞERON BİR SİYASETÇİDİR"
        Sayıları 6 mı 7 mi yoksa 8 mi olduğu bile muamma olan zillet dedikodunun anaforuna düşmüştür. Bu savrulmaya siyaset diyen zillet ittifakı demokrasinin cellat başıdır. Millet namına bu tespitleri yapmak ana görevimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz. Lütfen bir an olsun şu söylediklerimi gözünüzün önünde canlandırmanızı istiyorum. Almanya'nın ana muhalefet partisi başkanı İstanbul'a gelse ve video kaydı yapıp ülkesine verip veriştirse ne düşünürdünüz? Bu manzaraların size göre gerçekleşme ihtimali ne kadardır? Böyle bir zillete düşmeleri akla ve mantığa muhakkıf mıdır? Bunların hepsi CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yapmış ve imkansızı başarmıştır. Kılıçdaroğlu, özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim İsyanı'nın rövanşını almak yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi CHP'nin geçmiş genel başkanlarıyla bağdaşmamaktadır. ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu hezeyan nöbetine girmiştir. Kayıp 8 saatin hemen ardından Birleşik Krallığın sokaklarında kendisini ve partisini rezil etmiştir. Bir ara Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu bu kez tefecilerin kafesine girmiştir. Türkiye'nin gri listede olduğunu lanse eden Kılıçdaroğlu bizim için simsiyah bir şahsiyettir, iftira madenidir. Birleşik Krallığın gri listede olduğunu bilmeyecek kadar Türkiye karşıtıdır.

        "KILIÇDAROĞLU SÖMÜRGECİLİĞİN İNZİBAT GÖREVLİSİDİR"
        342 milyar dolarlık teknoloji yatırımı yapan bir grupla buluşmuş. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu ihtiyaçları olan parayı bulduğunu söylemiş. Trajikomik bir Film senaryosu değildir. Kılıçdaroğlu'nun anlata anlata bitiremediği temiz para mavrasının perde arkasında kanlı bir geçmiş, çalınmış emekler, gasp edilmiş servetler vardır. Temiz para derken Türkiye'yi narko devlet olarak ispiyonlayan Kılıçdaroğlu, sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. 1 değil 1000 kere yazıklar olsun diyorum. Hiç mi etrafında sevenin kalmadı? Temiz bahanesiyle peşine düştüğün parayı, emirler listesine tutuşturan kim sana tamam diyecek? O temiz dediğin paraya yılın başında tefeci parası diyordun. Boş değirmenden arıyorsun, bir yanında et kavuruyor diğer yanında harman savuruyorsun. Türk milletinin her kuruşu temizdir, helaldir, alın teridir. Türk milleti cebi para dolsun diye ruhunu kiraya asla vermeyecektir.

        "TÜRK POLİSİNE UYUŞTURUCU TİCARETİYLE İLGİLİ ÇAMUR ATAN VATAN HAİNİDİR"
        Türkiye'yi sağda solda parti odalarında kara parayla itham edenler, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir. Bu çok kirli bir FETÖ ağzıdır. Kılıçdaroğlu'nun söylediği söze bakın, girdiği ilişki ağına bakın. Kılıçdaroğlu kara para incelemek istiyorsa HDP'yi incelesin. Sandık Londra'da, Washington'ta kurulmayacak.

        Türk milleti Türkiye'yi karalayanlara demokrasi meydanını dar edecektir. Sayın Kılıçdaroğlu burada sana ekmek yoktur. Zillet ittifakını Türk milleti geri gelmemek üzere götürecektir.

        TBMM'DE AK PARTİ'NİN HDP ZİYARETİ: SON DERECE DOĞAL BİR DURUMDUR
        Başörtüsünü güvenceye alan anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir, karar ve irademizde değişiklik yoktur. Bu değişikliği ya TBMM'de ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylamasına gidelim. Bu iki seçeneğe de hazırız. Bu arada AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş, günlerdir cevabı aranan sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye tenezzül etmiyorum. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Bizim görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Kabağa değil öze odaklanıyoruz.

        Fitne tezgahı açanlara, bozguncu telkinlere, ikiyüzlü tahriklere, oyun içinde oyun kuranlara Cumhur İttifakı'nı sorgulayanlara kapalıyız, alayına birden yüzümüzü dönmüş durumdayız. Topuna diyorum ki haydi başka kapıya. MHP'yi eleştiren malum basın mensuplarına sesleniyorum; nereye gidiyorsanız gidin."

        SEÇİMLER NE ZAMAN OLACAK SORUSU?
        Öte yandan Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından "Seçim tarihinde değişiklik var mı" sorusuna "7 ay olduğunu söylüyorlar" cevabını verdi.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: AK Parti'nin HDP ziyareti! 'Türk polisine çamur atan tescilli vatan hainidir'
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