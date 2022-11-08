Singapur'da izin verilmeyen Türk markalı baharat ürünleri! Tarım ve Orman Bakanlığı: Piyasadan toplatıldı

Son dakika haberi... Singapur, Türkiye'den ihraç edilen bir baharat markasında kanserojen maddeye rastlanınca firmaya ait paketlerin toplatılması kararını aldı.

TÜRKİYE'YE RESMİ BİLDİRİMDE BULUNULMADI

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir.