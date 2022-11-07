Yargıtay cezasını onadı: HDPKK’lı İdris Baluken 16 yıl 8 ay yatacak

İlgili deliller ve tüm dosya kapsamına göre Baluken'in bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak Diyarbakır Sur'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonları protesto etmek amacıyla 13 Aralık 2015 ve 27 Şubat 2016'da düzenlenen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamalarına katılarak yapmış olduğu konuşmalarda, "PKK/KCK terör örgütü üyelerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek" övdüğüne yer verilen kararda, söz konusu kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile basın açıklamalarının yapılış şekli incelendiğinde, eylemlerin yakın tarihlerde aynı nedenle suç işleme kapsamında gerçekleştirildiğinin anlaşıldığına vurgu yapıldı.