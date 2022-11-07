Yargıtay cezasını onadı: HDPKK’lı İdris Baluken 16 yıl 8 ay yatacak

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, HDP eski milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken hakkında, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini onadı.
TOPLAMDA 16 YIL 8 AY HAPİS
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Baluken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, farklı parti faaliyetlerinden "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından da 9 yıl 2 ay, toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY CEZAYI ONADI
Karara yapılan itirazın ardından dosya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gitti. Daire, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Bunun üzerine, istinafın kararıyla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.
Daire heyeti, sanık İdris Baluken hakkında 27 Ağustos 2012 ve 21 Mart 2012'deki eylemleri nedeniyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini onadı.