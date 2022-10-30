İşte PKK'nın kuryeleri! HDP'li Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan paraları Kandil'e taşımış

Gizli tanık, KCK Türkiye maliyesi Türkiye genelindeki tüm örgütlü yapılara aylık olarak düzenli örgütsel çalışmalarda kullanılmak üzere para verdiğini de aktardı. Gizli tanık, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın talimatı ile HDP'li belediyeler aracılığıyla Kandil'e giden para trafiğini anlatarak, "HDP veya DBP'nin kazanmış olduğu belediyelerin imardan sorumlu başkan yardımcıları ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde kayıt dışı alınan paraların KCK Türkiye genel maliyesine aktarır. Oradan da milletvekilleri veya özel kuryelerle Kandil'de bulunan KCK yürütme konsey üyesi Murat Karayılan'a aktarılır" dedi.

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