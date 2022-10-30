Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2022 07:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2022 07:33
    ABONE OL

    İşte PKK'nın kuryeleri! HDP'li Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan paraları Kandil'e taşımış

    Kobani olayları sonrası aralarında HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yer aldığı sanıklarla ilgili Ankara merkezli yürütülen soruşturma kaspamında ifade veren gizli tanık ve şüphelilerin itirafları doğrultusunda PKK'nın finans yapısı açığa çıkarıldı. PKK'ın yurt içinde topladığı paraları, HDP'li vekiller Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan aracılığıyla Kandil’e ulaştırdığı savcılık dosyasında yer aldı.

    İşte PKK’nın HDP’li kuryeleri

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK'nın mali alan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılanmadan sorumlu olduğu belirlenen Murat Yılmaz'ın 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

    Yılmaz hakkında ifade veren Ulaş kod adlı gizli tanık, Yılmaz'ın Irak'ta olduğu süreçte Mazlum Doğan İdeolojik Eğitim Akademisi'nde eğitim aldığını, ardından Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu olarak görevlendirilerek Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

    Gizli tanık, çatışmalar sırasında yaralanan PKK'lıların tedavilerini yaptırmak amacıyla KCK Türkiye Sağlık Komitesi çalışmalarında yer alan 'kadro' örgüt mensuplarına yüksek miktarlarda para aktaran kişinin de Yılmaz olduğunu belirtti.

        PKK mali alan yapılanması sorumlusu Murat Yılmaz'ın, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu görevine getirildiği, bu süreçte örgütün molotof ve el yapımı patlayıcı gibi kanlı eylemlere para sağlayan kişi olduğu ortaya çıktı.

        Yılmaz'ın Türkiye'de örgüt adına toplanan trilyonlarca lirayı HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan aracılığıyla Kandil'e teslim ettiği ifade edildi.

        HDP'Lİ BELEDİYELERDEN PKK'YA HER AY 600 BİN TL!
        Kobani olaylarına ilişkin HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da arasında bulunduğu sanıklarla ilgili Ankara merkezli yürütülen Kobani soruşturmasında, gizli tanık ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda PKK'nın finans yapılanması deşifre oldu. Soruşturmada 18'i tutuklu 89 sanık hakkında 895 sayfalık iddianame hazırlandı.

            Soruşturmada, PKK'nın HDP'li belediyeler ve milletvekilleriyle kurdukları finans yapılanmasının adeta röntgeni çekildi. MASAK'ın 10 yıllık mali verilerinin incelenmesi sonucu PKK'nın mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen aralarında PKK elebaşı Murat Karayılan ile HDP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İddianamede, aralarında talimat veren PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın ve HDP'li eski belediye başkanları ile milletvekillerinin de olduğu 89 sanık hakkında 27.5 yıla kadar hapis istendi.

            Örgütün mali yapılanmasında her türlü kaçakçılık, (uyuşturucu, akaryakıt, sigara, insan, silah) faaliyetiyle uğraştığı, sözde vergilendirme, haraç, hırsızlık, adam kaçırma vb. eylemlere başvurduğu, halktan para topladığı ve sosyal etkinliklerden para elde ettiği kaydedildi. İddianamede, illegal finans faaliyetlerinin kaçakçılık ve yolsuzlukların yanı sıra legal görünümlü faaliyetler, sosyal etkinlik gelirleri, paravan şirketler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve basın yayın faaliyetlerinden de gelir elde edildiği ifade edildi.

            İddianamede yer alan Ulaş isimli gizli tanık ifadesinde, KCK Türkiye maliyesi ve HPG maliyesi yapılanmalarının olduğunu ve tüm bunlardan Murat Karayılan'ın birinci derecede sorumlu olduğunu söyledi.

                HDP'NİN GELİRLERİ PKK'YA
                KCK Türkiye maliye faaliyetlerinin diğer önemli ayağının da Doğu ve Güneydoğu illerinde BDP, HDP, DPB gibi partilerin kazanmış olduğu belediyelerdeki ihale, ruhsat, imar işlemleri üzerinden yürütüldüğünü söyleyen gizli tanık, yine bu bölgedeki iş insanlarından alınan yardım bağışı adı altında para toplanarak KCK Türkiye maliyesine aktarıldığını, KCK Türkiye maliyesi tarafından KCK Türkiye sözcülüğüne aylık 600 bin lira verildiğini belirtti.

                Gizli tanık, KCK Türkiye maliyesi Türkiye genelindeki tüm örgütlü yapılara aylık olarak düzenli örgütsel çalışmalarda kullanılmak üzere para verdiğini de aktardı. Gizli tanık, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın talimatı ile HDP'li belediyeler aracılığıyla Kandil'e giden para trafiğini anlatarak, "HDP veya DBP'nin kazanmış olduğu belediyelerin imardan sorumlu başkan yardımcıları ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde kayıt dışı alınan paraların KCK Türkiye genel maliyesine aktarır. Oradan da milletvekilleri veya özel kuryelerle Kandil'de bulunan KCK yürütme konsey üyesi Murat Karayılan'a aktarılır" dedi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Togg için beklenen tarih açıklandı!
                Haberler Güncel İşte PKK'nın kuryeleri! HDP'li Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan paraları Kandil'e taşımış
                    SON DAKİKA