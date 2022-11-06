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    • 06.11.2022 22:00
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    Son dakika: PKK'ya yönelik operasyonlar yine HDP'yi rahatsız etti! Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve HDP’li isimlerin TSK’ya yönelik ‘kimyasal silah’ iftirası tutmayınca terörsevicilerden yeni bir provokasyon geldi. TSK'nın PKK'ya yönelik operasyonları yine kravatlı teröristlerin bulunduğu parti HDP'yi rahatsız etti. HDP’nin çağrısı üzerine Beyoğlu'nun sokaklarında toplanıp izinsiz yürüyüş yapmak isteyen PKK severlere polis izin vermedi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada İstiklal Caddesi, Tünel, Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin, güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı ifade edildi.

    HDP’den PKK’ya operasyon yürüyüşü: 121 gözaltı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından algısı tutmayan HDP yeni bir alçak provokasyona soyundu.

    HDP, TSK'nın PKK'ya yönelik operasyonlarına karşı iki ilde yürüyüş yapılması üzerine çağrıda bulundu. Polis yeni provokasyona izin vermedi.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı, HDP tarafından Beyoğlu'nda "izinsiz toplanma ve yürüyüş" çağrıları yapılması üzerine, Beyoğlu Kaymakamlığınca "kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına" karar verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen, İstiklal Caddesi, Tünel, Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin, güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı ifade edildi.

        PKK'YA KATILIM 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'dan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla terör mücadele stratejisinde kesintisiz operasyon stratejisine geçilmesinin ardından bölgede her şeyin değiştiğini ifade etti.

        Bakan Soylu, "Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43. Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP'li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani ben bir keresinde bir 'oh' çekmiştim ya 'Paralar PKK'ya gitmiyor' diye. Şimdi bir 'oh' daha çekiyorum; 'Gençler PKK'ya gitmiyor' dedi.
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        Haberler Güncel Son dakika: PKK'ya yönelik operasyonlar yine HDP'yi rahatsız etti! Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
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