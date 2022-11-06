Son dakika: PKK'ya yönelik operasyonlar yine HDP'yi rahatsız etti! Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen, İstiklal Caddesi, Tünel, Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin, güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı ifade edildi.

PKK'YA KATILIM 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'dan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla terör mücadele stratejisinde kesintisiz operasyon stratejisine geçilmesinin ardından bölgede her şeyin değiştiğini ifade etti.

Bakan Soylu, "Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43. Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP'li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani ben bir keresinde bir 'oh' çekmiştim ya 'Paralar PKK'ya gitmiyor' diye. Şimdi bir 'oh' daha çekiyorum; 'Gençler PKK'ya gitmiyor' dedi.