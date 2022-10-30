SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü HDP'nin 'Polis HDP'lilere mermi çekirdeği attı' iftirasını fizik kurallarıyla yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
HDP'lilerin 'Polis bize mermi çekirdeği attı' iftirası VİDEO
"POLİS TARAFINDAN MERMİ ÇEKİRDEĞİ ATILDIĞI İDDİASI..."
Terörle mücadelede sayısız başarılara imza atan Teşkilatımız, hakkında Anayasa Mahkemesi'nde, "üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladığı" gerekçesiyle kapatma davası açılan partinin yeni bir iftirası ile karşı karşıya... Bu defa ileri sürülen ama gerçeklerle örtüşmeyen iddia; "HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e polis tarafından mermi çekirdeği atıldığı" yönünde...
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"İNCELEME İÇİN İSTENEN CİZİM ISRARLARA RAĞMEN TESLİM EDİLMEDİ"
İddia edilen olay, 29.10.2022 günü saat 13.30'da Cizre Belediyesine kayyum görevlendirilmesinin yıldönümü nedeniyle HDP Cizre ilçe binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildiği sırada meydana gelmiştir. HDP Cizre İlçe Başkanı Mesut Nart'ın bir cismi yerden alarak, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e verdiği görülmüştür. Gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla cismin teslim edilmesi istenmesine rağmen ısrarla teslim edilmemiştir.
"MERMİ ÇEKİRDEĞİNİN ORAYA GELMESİ FİZİK KURALLARINA TERS"
Basın açıklamasına ilişkin görseller incelendiğinde;
bahse konu cismin iddiaların aksine bir personelimiz tarafından gruba atılmasının teknik olarak mümkün olmadığı gayet açıktır.
Hasan Özgüneş'e isabet eden mermi çekirdeğinin, personelimiz tarafından atıldığını ileri sürmek fizik kurallarını tersine işletmek anlamına gelmektedir. Grubun arkasında bulunan personelimizin eliyle attığı varsayılan merminin yaklaşık 10 metre uzaklıkta, grubun önünde bulunan Hasan Özgüneş'in karın bölgesine isabet etmesinin ihtimal dışı olduğu açık ve nettir.
Yine olay anına ilişkin görseller üzerinde yapılan analizde;