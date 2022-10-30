SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü HDP'nin 'Polis HDP'lilere mermi çekirdeği attı' iftirasını fizik kurallarıyla yalanladı

"İSABET EDEN CİSİM YUKARINDAN GELDİ: YORGUN MERMİ ÇEKİRDEĞİ"

Özgüneş'in karnına isabet eden cismin, grubun ön tarafından geldiği ve yukarıdan düştüğü görülmektedir.

İncelemede, cismin tabanca mermi çekirdeği olduğu, mermi çekirdeği üzerindeki yiv setlerin düz çizgi şeklinde olması nedeniyle namlusu değiştirilmiş bir tabancadan atıldığı, mermi çekirdeğinin burun kısmındaki ezilmenin az ve yaklaşık 45 derece açı oluşturmasından dolayı yorgun mermi çekirdeği olduğu değerlendirilmektedir.