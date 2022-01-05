CHP'li İBB, metro hattı için açılan çukurları toprakla kapatıyor

Başlama Töreni" adıyla bir algı süreci yönetiliyor" diye konuşmuştu.



'14 DAHA MI BEKLEYECEĞİZ?'

Hastane – Sarıgazi–Taşdelen-Yenidoğan aksının plan dışında mı? kaldığını soran Döğücü, "Soruyoruz! Tamamlandığında tek yönde saatte 35 bin insanımıza ulaşım imkânı sağlayacak ve bölge insanımızın sabırsızlıkla beklediği Hastane – Sarıgazi–Taşdelen-Yenidoğan aksı plan dışı bırakıldı mı? Bırakıldıysa neden? Yoksa cevap almak için bir 14 ay daha mı bekleyeceğiz? İBB'nin açılış törenleriyle gölgelediği gecikme ve başarısızlığının bedelini bugün Sancaktepe ve İstanbul halkı ödüyor. Sonuç: hüsran. Realite: başarısızlık. Sancaktepe ve İstanbul bunu hak etmiyor. Her şey çok güzel olmuyor" ifadelerini kullandı.