CHP'li İBB, metro hattı için açılan çukurları toprakla kapatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftlarının doldurulması işlemine devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre, İBB yönetimi; Sancaktepe Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı İnşaat Alanı'na kamyonlar gönderdi. Kamyonlar; metro hattı için açılan çukurları toprakla doldurmaya devam etti.
GÖKSU: CHP'NİN MİSYONU MİLLETE HİZMET DEĞİL İSTİKAMET BELİRLEMEK
İBB yönetimi tarafından hafriyatla doldurulmaya devam eden metro hattındaki kapatma çalışmalarına İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İşte CHP'li İBB çalışıyor. Metro hattının inşaatını kapatıyor. CHP'nin bu ülkedeki misyonu millete hizmet değil, millete istikamet belirlemek" dedi.