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    • 07.11.2022 10:53
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    • 07.11.2022 11:19
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    Son dakika: Tüm yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirilecek

    Son dakika haberi.... AFAD Başkanı Yunus Sezer, "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

    Tüm yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirilecek

    Son dakika haberi.... AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

    12 KASIM'DA DA ÜLKE GENELİNDE TATBİKAT YAPILACAK
    Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde Deprem Tatbikatı yapılacak. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülke tatbikatımız 12 Kasım'da. Düzce depreminin yıldönümünde saat 18.57'de ülke tatbikatı yapılacak. Türkiye'nin tüm bölümlerinde Tatbikat yapacağız. Çök-kapan-tutun. Bunun tatbikatını yapacağız. Radyolar anons geçecektir. Televizyonlar otomatik olarak geçecekler. Kurulan sistemden bütün Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak. Hem polis hem jandarma telsizini konuşturdular. Şimdi savunma sanayi iki telsizin afet anında birbiriyle konuşturabilecek bir altyapıyı oluşturmuş oldu" demişti.

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