Kara Kıta'nın umudu Türkiye: Bayraktar için sıraya girdiler

ANKARA GÜVENİLİR BİR ALTERNATİF

Raporda Türkiye'nin Afrika silah pazarındaki payının %0.5 civarında olduğu ancak satışların hızlı büyümesinin etykileyici olduğu belirtilerek, "Hem Doğu hem de Batı Afrika'daki İslami isyanların ve iç çatışmaların olduğu bir zamanda, hükümetler savunma harcamalarını artırıyor ve Türkiye bundan faydalanıyor. Türkiye, Rusya, Çin, Fransa ve hatta Amerika Birleşik Devletleri gibi geleneksel silah ihracatçılarına güvenilir bir alternatif olduğunu kanıtlıyor." ifadeleri kullanıldı.