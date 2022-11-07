Kara Kıta'nın umudu Türkiye: Bayraktar için sıraya girdiler

Türkiye'nin Afrika'ya uzanan eli tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İspanya merkezli haber sitesi Atalayar, "Afrika ve Türkiye askeri ticaret ideallerini pekiştiriyor" başlıklı bir haberi manşetlerine taşıdı.
Haberde Almanya Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü tarafından bu yıl Türkiye'nin Afrika'daki etkisi üzerine yürütülen araştırma raporu irdelendi. Raporda son yıllarda Türkiye'nin başta Batı ve Doğu Afrika olmak üzere çoğu Afrika ülkesiyle askeri anlaşmalar imzaladığının altı çizildi.
BEŞ KATTAN FAZLA ARTIŞ MEVCUT
Tüm dünya şüphesiz Ankara'nın savunma sanayii gücünün farkında.
Raporda Türkiye'nin silah ihracatının 2020'de 83 milyon dolardan 2021'de 460.6 milyon dolara yükseldiğine dikkat çekilerek, "Bu yıl dronlar, zırhlı araçlar ve gözetleme de dahil olmak üzere Türkiye'nin silah ihracatında beş kattan fazla artış olduğunu da ekliyor. Silah sektöründe Türkiye, aralarında Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali ve Nijerya'nın da bulunduğu 25'ten fazla Afrika ülkesiyle işbirliği anlaşmaları imzaladı.
2017'den bu yana Çin, aralarında Cezayir, Gabon, Sudan, Tunus, Ruanda ve Moritanya'nın da bulunduğu 20 Afrika ülkesiyle askeri yığınak anlaşmaları imzaladı. Güvenlik alanında Türkiye, 30'u Afrika ülkeleriyle olmak üzere toplam 37 işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca Afrika'da, özellikle Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Libya, Sudan, Güney Sudan ve Somali'de uluslararası barış misyonlarına katılmıştır." denildi.