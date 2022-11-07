Son dakika: Öğretmenler dikkat! Bakan Özer açıkladı: Muaf olacaklar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile ilgili son verileri açıkladı. Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için toplam 614 bin 390 öğretmenin başvurduğunu kaydeden Özer, bu öğretmenlerin yüzde 99'unun yani 606 bin 185'inin eğitimlerini tamamladığını belirtti.
MUAF OLACAKLAR
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına ise 595 bin 598 başvuru yapıldığını bildiren Özer, yüksek lisans ve doktorası bulunanların sınavdan muaf olacağını hatırlattı.
170 BİN 112'E ULAŞACAK
Bakan Özer, "Muaf olan öğretmenlerimizin sayıları belli oldu. Buna göre, hali hazırda eğitim sistemimizde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle 170 bin 112'e ulaşacak.