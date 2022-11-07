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    • 07.11.2022 11:42
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    • 07.11.2022 12:24
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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak-Ekim ihracat rakamlarını açıkladı: 209,5 milyar dolara yükseldi

    Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarının 2022 Ocak-Ekim döneminde 2021'e göre yüzde 15,5 artarak 209,5 milyar dolara çıktığını söyledi.

    İhracat 210 milyar dolara dayandı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarının 2022 Ocak-Ekim döneminde 2021'e göre yüzde 15,5 artarak 209,5 milyar dolara çıktığını söyledi.

    İthalat rakamlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Muş "Bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre; ithalat %39,5 oranında artarak 300 milyar 553 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. " dedi.

    İHRACATTA 10'DA 10 YAPTIK
    Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçtiğimiz hafta ihracat rakamlarını da açıklamıştı.

    İhracatın geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığını belirterek, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor." dedi.
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    Haberler Güncel Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak-Ekim ihracat rakamlarını açıkladı: 209,5 milyar dolara yükseldi
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