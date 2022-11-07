Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak-Ekim ihracat rakamlarını açıkladı: 209,5 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarının 2022 Ocak-Ekim döneminde 2021'e göre yüzde 15,5 artarak 209,5 milyar dolara çıktığını söyledi.
İthalat rakamlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Muş "Bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre; ithalat %39,5 oranında artarak 300 milyar 553 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. " dedi.
İHRACATTA 10'DA 10 YAPTIK
Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçtiğimiz hafta ihracat rakamlarını da açıklamıştı.
İhracatın geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığını belirterek, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor." dedi.