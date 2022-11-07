Helikopterle dağlara atıldı! PKK'lı teröristlere 'teslim ol' çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürdüyor. Operasyonlarla PKK'ya ağır darbe vurulurken bir yandan da örgütteki çözülmenin hızlanması için 'teslim olun' çağrısı yapılıyor.
HELİKOPTERLE BİLDİRİ ATILDI: GERÇEKLERİN FARKINDA OLUN
TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürerken, teröristlerin kullanabileceği geçiş bölgesi Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki dağlara askeri helikopterlerle yüzlerce bildiri atıldı.
2 BİLDİRİ ATILDI
Teslim olan PKK'lıların ailelerine kavuşma anlarının yer aldığı Kürtçe ve Türkçe basılan 2 ayrı bildiride, pişmanlık yasasına dikkat çekildi.
'Gerçeklerin farkında ol' başlıklı bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı: