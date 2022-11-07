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    • 07.11.2022 11:12
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    • 07.11.2022 11:19
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    Helikopterle dağlara atıldı! PKK'lı teröristlere 'teslim ol' çağrısı

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürerken bir yandan da teslim olmaları için çağrı yapılıyor. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerince, helikopterle dağlara bildiri atılıp PKK'lı teröristlere 'Teslim olun' çağrısı yapıldı.

    Teröristlere ’teslim olun’ çağrısı!

    Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürdüyor. Operasyonlarla PKK'ya ağır darbe vurulurken bir yandan da örgütteki çözülmenin hızlanması için 'teslim olun' çağrısı yapılıyor.

    HELİKOPTERLE BİLDİRİ ATILDI: GERÇEKLERİN FARKINDA OLUN
    TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürerken, teröristlerin kullanabileceği geçiş bölgesi Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki dağlara askeri helikopterlerle yüzlerce bildiri atıldı.

    2 BİLDİRİ ATILDI
    Teslim olan PKK'lıların ailelerine kavuşma anlarının yer aldığı Kürtçe ve Türkçe basılan 2 ayrı bildiride, pişmanlık yasasına dikkat çekildi.

    'Gerçeklerin farkında ol' başlıklı bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

        "Liderlerin seni bırakıp kendi canlarını düşünerek kaçtı. Annen sana sarılsın! Gözyaşları artık son bulsun! Ailelerine kavuşan arkadaşların gibi sen de ailene kavuş. Gençliğini seni kullananlara heba etme. Ölüm korkusuyla yaşamak yerine, ailene kavuş, huzur içinde yaşa."

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        Haberler Güncel Helikopterle dağlara atıldı! PKK'lı teröristlere 'teslim ol' çağrısı
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