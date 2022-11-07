Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.11.2022 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2022 11:13
    ABONE OL

    9 Kasım'da ne olacak? AFAD son dakika 9 Kasım'da ne tatbikatı yapılacak? 9 Kasım 2022 tatbikat saat kaçta, nerede yapılacak?

    AFAD tarafından son dakika açıklamalar geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde bir tatbikat gerçekleştireceklerini duyurdu. Peki, 9 Kasım'da ne olacak? AFAD son dakika 9 Kasım'da ne tatbikatı yapılacak? 9 Kasım tatbikat saat kaçta, nerede yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    9 Kasım’da ne olacak? AFAD son dakika 9 Kasım’da ne tatbikatı yapılacak?

    Son dakika haberi.... AFAD tarafından tatbikat açıklaması geldi. Bu gelişmelerle birlikte tatbikat hakkında merak edilenler araştırılıyor.

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

    ÜLKE GENELİ DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

        Bakan Soylu, "12 Kasım'da, 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar Tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yerel yönetimlerin geleceği masaya yatırılıyor!
        Haberler Güncel 9 Kasım'da ne olacak? AFAD son dakika 9 Kasım'da ne tatbikatı yapılacak? 9 Kasım 2022 tatbikat saat kaçta, nerede yapılacak?
            SON DAKİKA