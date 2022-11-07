9 Kasım'da ne olacak? AFAD son dakika 9 Kasım'da ne tatbikatı yapılacak? 9 Kasım 2022 tatbikat saat kaçta, nerede yapılacak?

Son dakika haberi.... AFAD tarafından tatbikat açıklaması geldi. Bu gelişmelerle birlikte tatbikat hakkında merak edilenler araştırılıyor.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.
ÜLKE GENELİ DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.