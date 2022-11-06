SON DAKİKA: Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar! CHP'nin iftirası... Başörtüsü teklifi ve sosyal yardımlar

CHP'NİN "CARİ AÇIK UYUŞTURUCUYLA KAPATILIYOR" İFTİRASI

Polis Akademimizin 1 Kasım'daki töreninde emniyet teşkilatına katılan gençlerimizin sevincine ortak olduk. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira atanların sinsi emellerle hareket ettiğini belirtmek istiyoruz. Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre hak ettiği imkanlardan eserlerden hizmetlerden mahrum kalmışlardır.

"BUNLAR 15 TEMMUZ'DA DA FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORLARDI"

Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla, yine aynı oyun sahnelenmeye başlandı. Ama bu defa açık net söylüyorum; başaramayacaklar. Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Karabağ'ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine veren görev buydu. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız. Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Karabağ'ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine veren görev buydu. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız.

Bu sabah da MEB tarafından 2000 köy yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Köy Yaşam Merkezleri projesiyle okul altyapımız sebebiyle artık kullanılmayan köy okullarımızı yeniden aktif eğitim yeri haline getirmeyi planlıyoruz.

Biz dünyanın en eski, en güçlü sürekliliği en sağlam devletlerinin başında geliyoruz. Anadolu'yu kendimize vatan yaptıktan sonra bağımsızlığımızın mihenk taşı devletimize sahip çıktık. Osmanlıyı bir uç beyliğinden cihan beyliğine taşıyan temelleri hala hayattadır. Yerleşik bir medeniyet olan Osmanlı'nın Cumhuriyet'e bıraktığı eserler görülmektedir. Hiç şüphesiz bu gücün gerisinde milletin ve devletin ruh ve beden gibi ayrılmaz bir bütün olması vardır. Milletimizin zenginliğinden güç alan devletimizi dünyada hak ettiği yere çıkartmak için gece gündüz çalışıyoruz.

'İşimiz hizmet, gücümüz millet' derken ülkemize kazandırdığımız eserler yanında bu tarihi zihniyet dönüşümünü de kast ediyorduk. Ülkemizin 81 vilayeti ile kuşatan eser ve hizmetlerimizle zenginleştirirken aslında gerçek özgürlüğün zeminini döşüyorduk.

"2023 TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"

Gelişmiş ülkelerdeki demokrasi ve refah standartlarına gıpta ile bakan insanlarımız çok daha iyi imkanları sunmak için mücadele ederken her kesimden insanımızın özgürlük... Uzunca bir süre belirli grupların elinde vesayetin kılıcı olarak istismar edilen adaletin halkın ve hakkın amacına... bizim imzamız bulunuyor. Halbuki özgürlüğünde adaletinde siyaseti olmaz. Bunlar insanların en tabi haklarıdır. Amacımız bu kavramlarla siyasi polemikler çıkartmak değil.