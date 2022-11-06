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    Oda ne! TAKVİM Kılıçdaroğlu'nun Londra seyahatini adım adım takip ediyor

    Kılıçdaroğlu, 10 ay önce 'israf' mesajı paylaştı. Ama videoyu, Hilton'daki 100 bin TL'lik odasında çektiği anlaşıldı. Fena çuvalladı! Bu yüzden Londra'da, gecesi 63 bin lira olan odasından çıktı. Koridordan yayın yaptı. TAKVİM de gerçeği manşete taşıdı...

    Oda ne!

    CHP lideri, Ocak'ta bir mesaj yayınladı. Elinde çay bardağı ile israf vurgusu yaptı. Ama videoyu, Hilton'un 210 metrekarelik Presidential Süiti'nde çektiği ortaya çıktı. Geceliğine 100 bin TL ödediği anlaşıldı! Yoğun eleştiri aldı.



    Bu skandaldan 10 ay sonra ise İngiltere seyahatine çıktı. InterContinental London Park Lane Oteli'nden süit ayırdı. Ama tedbiri elden bırakmadı. Odadan çıkıp koridordan yayın yaptı. TAKVİM de buna kanmadı, o süitin detaylarına ulaştı:



    CHP Lideri, bu oda (üstte) görünmesin diye otelin koridoruna çıkıp çekim yaptı.



        NEHİR MANZARALI, 3 ODALI, GECESİ 3 BİN POUND
        InterContinental London Park Lane Oteli'nin en kötü odası 13 bin TL (630 pound), Kral Dairesi 178 bin lira (8438 pound), süit odası 63 bin lira (3 bin pound).



        Kılıçdaroğlu'nun Hilton'daki bu odaya geceliği 100 bin TL ödediğini, CHP'liler sızdırdı.



        KEMAL BEY 5 TRİLYON DOLAR NEREDE!
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye gitti. Her yerde video çekti. Londra'dan Türkiye'ye para getireceğini iddia etti! Kılıçdaroğlu, "Görüştüğüm bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 trilyon dolar parayı yönetiyor" dedi. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildi! TAKVİM, Kılıçdaroğlu'nun 12 görüşme yaptığı kuruluşları tek tek inceledi. Kuruluşların bugüne kadar yaptığı yatırımların toplam büyüklüğü 12 milyar 350 milyon dolar olduğu tespit etti. Toplam 6 bin 100 kişiye yatırım yapan bu 13 kurum için 5 trilyon dolar bir rüya bile değildi! 12 görümesinden ikisinin de üniversite olması, Kılıçdaroğlu'nun sadece hamburger yemek için Londra'ya gittiğini gösterdi. O kurumlar ve sermayeleri şöyleydi:
        Entrepreneur First: Sermayesi 10 milyar dolar. 3 bin kişiye yatırım yaptılar.
        The Creator Fund: Adresi yok. Cep telefonu yok. maille ulaştık. "Niye bizi arıyorsunuz?" dediler.
        Creative UK: Telesekreter çıktı, "3 güne döneriz" dedi.
        The Alan Turing Institute: 700 milyon dolar sermayesi var.
        Future Technology in Media (Toplantıya katılanları kimse bilmiyor. Şirketin varlığı bile bilinmiyor.)
        Local Globe VC: Sermayesi 150 milyon dolar. 300 kişiye yatırım yaptılar.
        Blenheim Chalcot: 1.5 milyar dolar sermayesi var.
        University of the Arts London: Üniversite, yatırım birimi yok.
        Royal College of Art UK: Üniversite, yatırım birimi yok.
        Tech Nation: İklim kriziyle mücadele edenlere destek veren teknoloji şirketi.
        Public IO: Dijital ve İnovasyon Stratejisi geliştiren şirket. Yatırım sağlamıyor.
        Tech UK: Projesi olanlarla, yatırımı düşünenleri buluşturan şirket. Yatırım birimi yok.

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