Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Yediği hamburgerlerden başka bir şey yok!





Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı, Almanya. Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden başka dediği yok. Temiz para arıyormuş ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Nereye gittiğinin farkında mısın?

Aklıbaşında olan kim devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder. Bu şaşırmış ya! Yargıda bunların hesabını soracağız.

Milletimizin yüzünü hem doğuya hem batıya en çok da doğruya döneceği günleri başlatmak için gelin tekrar bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.

Aartık büyümeyi başaran bir Türkiye var. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek hale geldi.



Başkan Erdoğan, kendisini karşılayan çocuklarla uzun uzun sohbet etti. Ayrıca Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz olduğunu müjdeledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN