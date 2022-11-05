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    • Güncel
    • 05.11.2022 17:43
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    • 05.11.2022 18:02
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    Başkan Erdoğan'dan Londra'da icazet yoklayan Kılıçdaroğlu'na: "Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı farkında mı?"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den sonra İngiltere'nin kapısında icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Londra'da para ve kaynak arayışına girmesine dikkat çeken Erdoğan, "Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış, para... Nerelere gittiğinin farkında mısın?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerdeki her konuşma, her provokasyon Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor" diye konuştu.

    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Londra salvosu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

    ''Kıta kıta geziyor, döndüğünde anlattığı tek şey hamburger''



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'den sonra icazet için İngiltere'nin kapısını arşınlamasına değinen Erdoğan, "Birileri kıta kıta geziyor. ABD, İngiltere, Almanya... Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok. Ama hesabını vermediği pek çok nokta var" ifadelerini kullandı.


    Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce 'tefeci ve faizci' yakıştırmasında bulunduğu Londra'da şimdilerde para ve kaynak arayışına girdi. Dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı algılarla dolu video da parayı bulduğunu ifade eden CHP lideri, ikiyüzlü ve riyakar siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.



    "GİTTİĞİ YER SÖMÜRÜLERİN KAPISI"
    Başkan Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

    Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış, para... Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal Duyun-u Umumiye, biz de IMF'ten kurtardık. Bu kardeşiniz IMF ile kapıları kapattı mı? Artık bizim IMF'le herhangi bir işimiz yok. CHP, IMF'in temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok. Biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Artık o kapılarda işimiz yok. Şimdi bu zat ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor. Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerdeki her konuşma, her provokasyon Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Aklı başında kim ülkenin kapanmış yarasını açar? Aklı başında kim uyuşturucu ile ülkesini zikreder? Kim mahkemelerde hakimlerin üzerine yürür? Bu şaşırmış. Nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız, bunların hesabını soracağız. Bunlar proje ürünü hamlelerdir, bunlar da proje ürünü elemanlardır. Şimdi aynı bedelleri önümüze getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

    CHP'nin Cumhuriyet'e faydası olmadığını söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlarda öyle bir tiynet var ki hem ülkeyi kana bulayanları sırtlarına taşırlar, hem de aynı ithamla ülkeyi kaşırlar. Partilerinin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e faydaları yoktur. Belediyelerde bunu yaptılar. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Yapamayacaklar. Milletimiz geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar" açıklamasını yaptı.



        Erdoğan'ın konuşmasının devamındaki sözlerinden satır başları;

        Biz kendi parti programlarımızda, Cumhur İttifakı programlarında her fırsatta rabiamızı tekrarlıyoruz.

        "70'LERE, 90'LARA DÖNDÜRECEKLER"
        Bugün hiçbir sorumlulukları yokken, bu değerlere sahip çıkamayanların yarın ellerine yetki geçerse istikametlerini nereye çevireceklerini düşünebiliyor musunuz? Güvenliğimizi terör örgütlerinin hamilerine teslim edecektir. Ekonomimizi IMF gibi benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Evlatlarımızı dijital mecralarla zehirlemek isteyenlere teslim edeceklerdir. Eser ve hizmet altyapımızı kimi yerde işbilmezlikleri, kimi yerde sabotajlarıyla çökerteceklerdir. Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların perişan haline döndürecekler. Bazen haksızlık mı yapıyoruz diye soruyoruz. Sonra aksini düşünmemizi sağlayacak aklıbaşında politikaları yok.

        Karşınızda kaliteli bir muhalefet varsa siz de kendinize çekidüzen vermek zorunda kalırsınız. Biz de her işimizi milletimizle istişare ederek yürütüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle inşa edeceğiz.
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        Kılıçdaroğlu tefeci dediklerinden para dilendi
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