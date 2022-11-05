Başkan Erdoğan'dan Londra'da icazet yoklayan Kılıçdaroğlu'na: "Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı farkında mı?"





"GİTTİĞİ YER SÖMÜRÜLERİN KAPISI"

Başkan Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;



Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış, para... Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal Duyun-u Umumiye, biz de IMF'ten kurtardık. Bu kardeşiniz IMF ile kapıları kapattı mı? Artık bizim IMF'le herhangi bir işimiz yok. CHP, IMF'in temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok. Biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Artık o kapılarda işimiz yok. Şimdi bu zat ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor. Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerdeki her konuşma, her provokasyon Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Aklı başında kim ülkenin kapanmış yarasını açar? Aklı başında kim uyuşturucu ile ülkesini zikreder? Kim mahkemelerde hakimlerin üzerine yürür? Bu şaşırmış. Nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız, bunların hesabını soracağız. Bunlar proje ürünü hamlelerdir, bunlar da proje ürünü elemanlardır. Şimdi aynı bedelleri önümüze getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.



CHP'nin Cumhuriyet'e faydası olmadığını söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlarda öyle bir tiynet var ki hem ülkeyi kana bulayanları sırtlarına taşırlar, hem de aynı ithamla ülkeyi kaşırlar. Partilerinin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e faydaları yoktur. Belediyelerde bunu yaptılar. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Yapamayacaklar. Milletimiz geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar" açıklamasını yaptı.